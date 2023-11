Vincent Van Quickenborne leidt eerste Kortrijkse gemeenteraad na terugkeer als burgemeester

Oud-minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) leidde zijn eerste gemeenteraad sinds hij opnieuw burgemeester van Kortrijk werd. Voormalig waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe is nu eerste schepen en zetelde links van de burgemeester.

De eerste raad die door oud-minister van Justitie Vincent Van Quickenborne geleid werd, lokte heel wat volk. Niet alleen de pers, maar ook de leerlingen van de Kortrijkse middelbare freinetschool ZOOM, zagen hoe voorzitter Helga Kints de zitting voor geopend verklaarde. Al liep dat niet meteen van een leien dakje, gezien eerst de livestream en daarna de laptop van de voorzitter het liet afweten.

Applaus

De raad werd noodgedwongen geschorst, pas na ingrijpen van de technische dienst kon die dan toch van start gaan. Als eerste spreker dankte CD&V-raadslid Hannelore Vanhoenacker collega’s Stephanie Demeyer en oud-waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe, die na de terugkeer van Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) respectievelijk weer raadslid en schepen werden, voor hun drie jaar lange inzet voor stad Kortrijk. Dat lokte bij de gemeenteraad een respectvol applaus uit.

“Dubbele woordbreuk”

De tweede tussenkomst, een van Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch, kon bij de meerderheid op minder animo rekenen. De Vlaams Belang’er hekelde de terugkeer van Van Quickenborne en sprak van een “dubbele woordbreuk”, omdat Van Quickenborne in 2019 minister van Justitie werd ondanks de burgemeesterssjerp die hij na de verkiezingen in 2018 alweer meer dan anderhalf jaar droeg.

Groen-gemeenteraadslid David Wemel toonde zich milder in zijn oordeel. “De terugkeer van Van Quickenborne is de juiste interpretatie van de politieke spelregels die vandaag gelden. Ik hoop enkel dat de terugkeer van de burgemeester niet de aftrap is van de campagne, maar de start van een laatste jaar lokaal beleid.” Ook hij dankte Stephanie Demeyer en Ruth Vandenberghe voor bewezen diensten.

“Mijn terugkeer was een moeilijk moment voor Stephanie en Ruth, en ook voor de Kortrijkzaan. Maar, zoals David Wemel heeft gezegd: regels zijn regels” – Vincent Van Quickenborne

Na de tussenkomsten van de oppositie nam ook Vincent Van Quickenborne zelf nog even het woord. “Ik denk dat het zelden gebeurt dat het grootste deel van de oppositie het eens is over de goede werken van twee schepenen van de meerderheid. Ook voor mij was mijn terugkeer een schok. Die bewuste vrijdag had ik verwacht gewoon weer mijn job als minister van Justitie uit te oefenen. Alleen weet je dat die post als het ware als de elektrische stoel van de federale regering is. Het kan elk moment gedaan zijn. Mijn terugkeer was een moeilijk moment voor Stephanie en Ruth, en natuurlijk ook voor de Kortrijkzaan. Maar, zoals David Wemel heeft gezegd: de regels zijn de regels.”

“Goed werk verricht”

“Als ik zie wat er de voorbije drie jaren is gebeurd, niet alleen door mijn partijgenoten maar ook de collega’s van Vooruit en N-VA, dan vind ik dat er goed werk is verricht. Denk maar aan het stationsdossier. Ik kijk uit naar de sportieve debatten in deze gemeenteraad. Ik kijk ook uit om binnen enkele maanden het bilal naast de verkiezingsbeloftes van 2018 te leggen. Daar ben ik niet bang voor”, besloot Van Quickenborne.