Vincent Herman volgt Frédéric Depypere op als voorzitter gemeenteraad: “Respect vanuit alle fracties”

Vorige week donderdag was het de laatste gemeenteraad in Wielsbeke die integraal voorgezeten werd door Frédéric Depypere (46). “Ik heb het gevoel dat ik uit alle fracties respect kreeg”, zegt hij. Vincent Herman (54) van Samen+ is zijn opvolger.

Frédéric Depypere startte deze legislatuur als gemeenteraadslid en nam na twee jaar de taak van voorzitter over van Carlos Verbrugghe. “Ik trad aan als voorzitter in 2021 en nu vier jaar later, geef ik de symbolische voorzittershamer door aan Vincent Herman”, opent de 46-jarige Ooigemnaar. “Ik zat in die periode van 4 jaar in totaal een 40-tal gemeenteraadszittingen voor. En dat in niet steeds evidente omstandigheden. Zo ben ik gestart nog in volle coronaperiode, met hybridezittingen en anderhalve meter afstand…”

Toekomst

“De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente” gaat Frédéric verder. “Als gemeenteraadsvoorzitter heb je de taak om die vergaderingen in goede banen te leiden en de beslissingen op een vlotte, transparante en democratische wijze te laten verlopen. Het zijn openbare zittingen, dus voor het aanwezige publiek heb ik steeds getracht om de agendapunten op een verstaanbare wijze in te leiden. En na elke gemeenteraad heb ik ervoor gezorgd dat de belangrijkste beslissingen in een heel korte samenvatting te lezen waren op de webpagina van onze partij. Tijdens de zittingen meen ik te mogen zeggen dat ik erover heb gewaakt dat al wie dat wenste, voldoende aan bod is gekomen.”

“Ik kijk volop uit naar de nieuwe rol die nu op me wacht”

“Ik durf te stellen dat ik veel ruimte heb gegeven voor tussenkomsten van de oppositie, in het bijzonder voor hen is de gemeenteraad het forum om te wegen op het beleid. Maar als gemeenteraadsvoorzitter wordt er ook van jou een zekere terughoudendheid verwacht voor wat betreft inbreng in specifieke dossiers.”

“Ik heb het gevoel dat ik uit alle fracties respect kreeg. Het is niet makkelijk om je mening te geven zonder de perceptie van neutraliteit te verliezen. Daarom kijk ik ook vooruit naar de nieuwe rol die op me wacht in de komende legislatuur. Als raadslid in oppositie zal ik uiteraard makkelijker kritisch opbouwende vragen kunnen stellen of standpunten innemen en verdedigen. Ik blijf dan ook beschikbaar voor iedere burger die een bezorgdheid heeft die niet opgelost geraakt: contacteer me om te helpen die kleine en grote problemen aan te pakken.”

Inspraak

“Ik wil tot slot nog meegeven dat de burger ook zelf een mogelijkheid heeft om gehoord te worden in de gemeenteraad. Dat is naar mijn gevoel veel te weinig bekend. Al sinds het begin van deze legislatuur kan elke burger voor een gemeentelijk probleem van algemeen belang een verzoekschrift indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad. Als die het dossier als ontvankelijk beschouwt, komt het op de eerstvolgende gemeenteraad aan bod. En wanneer de vraagsteller daarenboven 100 handtekeningen verzamelt, kan die zelfs gehoord worden op de raad. Dat hebben we vorig jaar nog aanvullend bepaald in het gemeentelijk participatiereglement, dat er op mijn initiatief en met steun van alle fracties is gekomen. We zouden eigenlijk nog een stapje verder kunnen gaan en een zogenaamd ‘burgerkwartier’ kunnen inrichten, bij aanvang van elke gemeenteraad. We moeten dat uiteraard goed regelen om misbruiken te vermijden, maar mits goede afspraken en opvolging is meer inspraak van burgers tijdens de gemeenteraad mogelijk. Ten slotte wil ik Vincent heel veel succes wensen. Iedereen moet zijn eigen stijl hanteren.”

“Toen ik gevraagd werd door Samen+ om de rol als gemeenteraadsvoorzitter op mij te nemen was ik vereerd”, vertelt Vincent Herman, beroepshalve boekhouder bij Demets Accountancy. “Ze wilden op deze positie iemand die alles zo een beetje neutraal kan benaderen. Ik heb ook een verleden waarin ik gewoon ben om een micro te hanteren. Alles voorbereiden, in goede banen leiden… dat ligt me wel. Uiteraard heb ik al alle reglementen doorgenomen. Het zal wennen zijn, maar zoals bij elke nieuwe job kom je dit gewoon.”

“Het voornaamste is dat we een goed beleid voeren en goed met elkaar overeenkomen en overweg kunnen. Met Rik Buyse hebben we een heel bekwame burgemeester. Eind januari zal ik mijn eerste gemeenteraad voorzitten”, besluit Vincent.

Vincent is al 10 jaar bestuurslid van de Sint-Bavovrienden, die de Hondenzwemming organiseren. Na het overlijden van André Naessens nam hij de presentatie van de hondenzwemming van hem over. Vincent kom je ook vaak tegen langs Wielsbeekse wegen, want lopen is immers zijn ontspanning.