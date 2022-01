Villa Pommé stap dichter bij sloop

De sloop van villa Pommé in de Diksmuidestraat in Staden is weer een stapje dichterbij. Het stadsbestuur paste het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Blommenwijk aan om dat mogelijk te maken. Een projectontwikkelaar plant op het terrein de bouw van twee appartementsblokken. Oppositiepartij CD&V zegt het een heel rare situatie te vinden dat het RUP voor één specifiek project wordt aangepast.

De projectontwikkelaar deed in november 2020 afstand van de omgevingsvergunning die hij gekregen had, onder andere omdat volgens de provinciale omgevingsambtenaar de term markant gebouw die de villa in het RUP meekreeg een juridische belemmering zou kunnen zijn om het gebouw te slopen. De meerderheid past daar nu een mouw aan door de term markant gebouw in het RUP te laten schrappen.

Gunstig advies provincie

Op de site Pommé plant een projectontwikkelaar de bouw van twee appartementsblokken waarin plaats is voor een 40-tal appartementen, 29 assistentiewoningen en een algemene ontmoetingsruimte. Om de bouw te realiseren moet ook de statige villa van wijlen ondernemer Charles Pommé gesloopt worden.

“De Vlaamse wetgeving geeft lokale besturen tools om via een verkorte procedure aanpassingen uit te voeren aan RUP’s”, stelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

“Dat passen we hier ook toe voor het verwijderen van de term markant gebouw. Het openbaar onderzoek leverde een aantal ontvankelijke bezwaren op die evenwel ongegrond bleken. We kregen een gunstig advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en van de provincie.”

Heel rare situatie om RUP aan te passen voor één specifiek project – Hans Mommerency (CD&V-oppositie)

CD&V kantte zich tegen de wijziging. “Het gaat hier in feite niet over het markant zijn van het gebouw, laat ons daarover eerlijk zijn”, stelt Hans Mommerency (CD&V).

“Het gaat hier om het creëren van een toegangspad om het gebouw te slopen en de ontwikkeling van deze privésite aan te vangen waarbij er wellicht grote winsten en grote investeringen zullen zijn. Het is toch wel een markante situatie dat men hier à la tête du client gaat werken en voor één project een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt waarvan de baten alleen bij de privé terechtkomen.”

Straatje zonder einde

“Is dat de weg die we ingaan als gemeente: iemand investeert in een goed, koopt het op een moment dat het heel duidelijk is wat hij ermee kan doen op het vlak van ruimtelijke ordening om dan achteraf via de gemeente de beperkingen te laten wegvallen?”

“Dan gaan we waarschijnlijk een straatje in zonder einde. Straks zijn er allerlei speculatieve investeringen in onze gemeente en vraagt men alle beperkingen daarvan op te heffen. Dat leidt tot een situatie waarvan we het einde niet zien.”

Legaliteitsbelemmering

“Wij hadden in de vorige legislatuur al een sloopvergunning gegeven”, antwoordde burgemeester Vanderjeugd. “Het is nog altijd onze visie om dit project te ondersteunen. Het gaat erover dat bij de vergunningen die in het verleden gegeven zijn een legaliteitsbelemmering was door de aanwezigheid van het markant gebouw.”

“Heel wat instanties zijn het daarover eens. Zowel onze Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening als de provincie zijn van oordeel dat dit geen markant gebouw is.” CD&V onthield zich bij de stemming. Open VLD en oppositiepartijen N-VA en WESTAON keurden de herziening van het RUP wel goed.