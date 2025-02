Vijf Ingelmunsterse raadsleden wonen op de landelijke Kriekewijk: “Ik ben een écht Kriekekindje”

“Ik zag het levenslicht op 5 augustus 2002. Het komt dus vaak voor dat ik mijn verjaardag mag vieren tijdens de Kriekefeesten. Ik ben dus een écht Kriekekindje”, lacht de 22-jarige Thibeau Raman (De Brug). Net zoals de andere raadsleden Jan Defreyne (CD&V), Ludwig Vanlerberghe (Spoor8770), Veerle Depuydt (De Brug) en Reinald Bruneel (De Brug) woont hij op de Kriekewijk.

Het is niet de eerste keer dat er iemand van de Krieke in de gemeenteraad zetelt. Wijlen Hubert Lavens uit de Gentstraat zetelde er jarenlang in. Vanaf januari 1995 tot aan het overlijden van Roland Maelfait op 5 maart 2003 was Eric D’hoop gemeenteraadslid. Daarna volgde hij Roland op als schepen tot eind 2012. Vanaf 1 januari 1981 werd Jean-Pierre De Clercq uit de Kweekstraat gemeenteraadslid. Hij werd schepen op 1 januari 1989 en burgemeester in februari 1992 tot oktober 2009. In januari 2001 werd Jan Defreyne uit de Kweekstraat gemeenteraadslid. Op 1 januari 2007 tot eind 2012 was hij schepen en OCMW-voorzitter. Sinds januari 2013 is hij gemeenteraadslid. “Ik ben ingenieur van opleiding en ben al 24 jaar politiek actief”, zegt Defreyne (64), getrouwd met Carine Defour. “Ik werk als zelfstandig schrijnwerker. Ik woon al bijna 64 jaar op de Krieke. De locatie vind ik prachtig. Het is er rustig, de mensen zijn gemoedelijk. Ik ken ook bijna alle inwoners”, zegt de papa van Lies en Brecht.

Prachtig landschap

Thibeau Raman (22) woont in de Keirselaarstraat. Hij werkt bij Sablé Breton Bakery en oefent nog een flexi-job uit in café de Fagot. “Ik ben graag tussen het volk. Als voormalig leider van Chiro Mandelburcht en huidig voorzitter van Jeugdhuis Kontrabas ben ik iemand die dag in, dag uit bezig is met én voor onze jeugd. Ik ben geboren en getogen op de Krieke. Bijna ieder jaar valt mijn verjaardag met de Kriekefeesten. Ik ben dus een echt Kriekekindje”, lacht hij. “Positief aan hier wonen, is buiten komen en altijd een babbeltje kunnen slaan met de buren en genieten van het prachtige landschap, waar je ver kan kijken. De sociale cohesie, de vriendschap met onze buren en als ‘kers’ op de taart: onze jaarlijkse Kriekefeesten. Dat is telkens een super weekend voor alle bewoners. Ik woon hier graag, héél graag zelf, zodat ik niet direct iets kan opnoemen dat moet veranderen.”

Iedereen kent elkaar

Veerle Depuydt (40) is getrouwd met Maarten Bekaert, mama van Pauline en Olivia. Ze is waterinnovator bij het Vlaams Kenniscentrum Water. Sinds 3 december 2024 is ze de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. “In 2004 leerde ik Maarten kennen en sindsdien vertoefde ik regelmatig op de Krieke. De officiële intrek was er net voor de Kriekefeesten in 2011. Wonen op de Krieke is zalig. Waar je je ook op de Krieke bevindt, kan je genieten van mooie vergezichten. Ook de sterke verbondenheid tussen de bewoners is erg uniek en om te koesteren. Het is een plaats waar iedereen elkaar nog kent en nog voor elkaar in de bres springt. Het is ook een plaats waar nog vaak een autoraampje wordt opengedraaid om een babbeltje te slaan. Bij de deur-aan-deurbezoeken tijdens de verkiezingen kon ik de betrokkenheid, de verbondenheid en de hartelijkheid van dichtbij ervaren. Er is geen betere plaats om te wonen dan op de Krieke. Wel kijk ik erg uit naar de nieuwe Lysbrug. Deze zal terug voor een veilige verbinding zorgen tussen de Krieke- en Vlaswijk met het centrum.”

Heerlijk wonen

Reinald Bruneel (42) is gehuwd met Eva Debruyne, vader van Elvira (13) en Boudewijn (11). Beroepshalve is hij leerkracht elektriciteit/koeltechniek/techniek in Campus de Reynaert en freinetschool Park Uniek in Tielt. Hij heeft heel wat hobby’s, waaronder bierclub ‘Vrienden van de skwone col’, Toneelkring Uylenspieghel, Kriekebestuur en kookouder bij de Chiro… “In 2009 kochten Eva en ik ons huis in de Keirselaarstraat. Het is hier heerlijk wonen. Het is een rustig gedeelte van Ingelmunster en toch bruist het er van de activiteiten, die we met het Kriekebestuur op poten zetten. We hebben toffe en verdraagzame buren, wat de buurt heel aangenaam maakt. Wat ik wil veranderen? Niets, op de Krieke is het fantastisch zoals het nu is. Maar als ik toch één iets moet kiezen: enkel nog wat méér opkomst voor de Kriekefeesten”, knipoogt Reinald.”

“Jaarlijkse Kriekefeesten zijn super weekend voor alle inwoners”

Ludwig Vanlerberghe (53), samenwonend met Cindy Peulders en papa van Loewie, woont in de Gentstraat. “In 2008 kwam ik hier wonen en ik wil hier nooit meer weg. Ik zag het levenslicht in het centrum, maar ik verloor nu mijn hart aan het landelijke. Rust, natuur, stilte… Wat er mag veranderen? Een beter onderhoud van onze grachten”, besluit de zaakvoerder van Electro-Varia.