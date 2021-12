Veurns oppositieraadslid Stijn Hommez wil nieuw mobiliteitsplan: “Huidige dateert van 2012”

Volgens onafhankelijk oppositieraadslid Stijn Hommez is het hoog tijd dat Stad Veurne zorgt voor een nieuw mobiliteitsplan. Het beleid daarrond werd in het verleden volgens hem wel eens onsamenhangend gevoerd. Pascal Sticker, schepen van Mobiliteit, wijst op een aantal verbeteringen.

“Volgens het meerjarenplan zal de randparking Oude Vesten worden afgewerkt, samen met de volledige Oude Vestingstraat”, merkt Stijn op. “De straat krijgt nieuwe wegenis en voetpad. Voor dit project is 895.000 euro vrijgemaakt. Eerder werd al de Astridlaan aangepakt, een paar jaar later de Daniel Dehaenelaan. We moeten zorgen dat we geen onsamenhangend beleid voeren, wat resulteert in niet-duurzame investeringen en in louter verplaatsen van de knelpunten.”

Het verkeer loopt volgens het raadslid dan ook vast en er zijn geen valabele alternatieven beschikbaar, mede door een gebrek aan een doordacht mobiliteitsplan. “Het is zoals je een huis bouwt en nadien een plan laat opmaken door een architect. Ik denk onder meer aan de nieuwe wijken in Petit Paris waar men eerst bouwt en nadien structurele aanpassingen moet uitvoeren voor een degelijke en veilige ontsluiting”, stelt Stijn Hommez nog.

Fietsveiligheid

En andere bekommernis van Stijn Hommez zijn de fietsers. “Fietsers zijn een belangrijke doelgroep in het beleid, en terecht. Maar ik zie vooral dat het heel onveilig fietsen is in ons centrum. Fietssuggestiestroken geven een vals gevoel van veiligheid. Verhoogde en vooral veilige fietspaden zijn een beter alternatief. Zeker op de kleine ring (binnenring) waar zich drie schoolomgevingen bevinden. Er moet dringend een nieuw mobiliteitsplan komen, het huidige dateert al van 2012. Corona mag hier geen excuus meer zijn!”

“Ik stel me ook de vraag: is de invoering van de nieuwe tracés van de lijndiensten via de Daniel Dehaenelaan geen verplaatsing van het probleem? De doorgang Daniel Dehaenelaan is te smal wat leidt tot extra files en ongevallen. Naar aanleiding van de nieuwe tracés zou er een nieuwe uitstulpende, toegankelijke halte gecreëerd worden in de Daniel Dehaenelaan ter hoogte van de Vleeshouwerstraat met aansluitend nieuwe haltes voor de schoolbussen. Wanneer zal dit gebeuren?”

Schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) reageert: “We spreken niet over een nieuw mobiliteitsplan, maar over een soort toepassing van een sneltoets op het plan van 2012, met een verbreding en uitdieping van een aantal aspecten rond de belangrijke thema’s parkeren, fietsen en verkeerscirculatie. Daarbij zal worden uitgevoerd wat is goedgekeurd en zullen alle betrokken partijen worden geïnformeerd, ook gedurende de uitwerkingsfase.”

Proefopstelling

Het voorstel van Stijn Hommez om fietspaden op de ring aan te leggen is volgens de schepen niet uitvoerbaar, “want dan zou er naast de voetpaden die aan beide zijden worden aangelegd, bijna geen plaats meer voor de rijweg overblijven. Er is duidelijk gekozen voor het behoud van parkeerstroken. Verder is er overleg geweest met De Lijn en zijn er proefritten gereden, en zal er in samenspraak een proefopstelling voor een bushalte worden bepaald”, besluit schepen Pascal Sticker.

(MVQ)