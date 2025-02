Verschuivingen in gemeenteraad naar aanleiding van afscheid Peter Raedt

Volgende week donderdag 20 februari komen de 31 gemeenteraadsleden van Tielt opnieuw samen. De raad zal door het ongeplande afscheid van schepen Peter Raedt openen met enkele verschuivingen.

Net zoals op de gemeenteraad van 30 januari, toen Didier Van Nieuwenhuyse (Vooruit) de eed aflegde ter vervanging van partijgenoot en huidig Vlaams parlementslid Simon Bekaert, krijgen we weer een nieuwe schepen in de fusiestad, al was deze schepenwissel niet gepland. Huidig gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru (CD&V-Lijst Burger) zou eigenlijk pas binnen vier jaar partijgenoot Peter Raedt opvolgen, maar die wissel zal op de volgende zitting van de gemeenteraad plaatsvinden. Glenn Lambert, die Verdru binnen vier jaar zou opvolgen, wordt daardoor ook vroeger dan gepland aangesteld als gemeenteraadsvoorzitter. Aangezien Raedt ook afscheid neemt van z’n zitje in de gemeenteraad zal Rik Stevens als opvolger de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. (SV)