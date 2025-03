Verschillende boten in Wervikse jachthaven liggen er weer troosteloos bij: “Het is geen zicht om hier aan te meren”

Tijdens de gemeenteraad van Wervik kaartte fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) opnieuw de toestand op de jachthaven op de oude Leie aan het recreatie-eiland de Balokken aan. “Sommige boten liggen er groen en troosteloos bij, op sommige vingerpieren en aan de aanlegkade ligt er afval en dat net nu het toeristisch seizoen stilaan aanbreekt.” Het bestuur van de Yacht Club Wervik wil drie boten wegslepen omdat de eigenaars ervan hun lidgeld niet betalen.

Er is in totaal plaats voor twintig grote en kleine pleziervaartuigen. Men is verplicht om een aantal plaatsen vrij te houden voor passanten. In oktober 2020 kaartte Belinda Beauprez de situatie reeds aan. Ze was toen de fractieleider van N-VA en wees op de boten die er verlaten, vervuild en beschadigd lagen.

Onaantrekkelijk

“Twee en een half jaar terug vroeg ik op de gemeenteraad of de jachthaven een botenkerkhof was”, zegt haar opvolger Sanne Vantomme. “Sommige boten waren verwaarloosd, onverzorgd en schrootrijp. Toen werden er wat inspanningen gedaan om de problematiek aan te pakken. Tot een structurele oplossing kwam het evenwel nooit. Nu is het opnieuw van dat. Het is geen zicht en zeker niet aantrekkelijk om aan te meren in onze jachthaven. We weten dat het beheer bij de vzw Yacht Club Wervik ligt, maar wat gaat de stad doen om deze site opnieuw aantrekkelijk te maken?”

“We zien het ook liever anders”, reageert schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Er is ondertussen een huishoudelijk reglement voor de leden. Het bestuur wil zelf heel wat inspanningen doen, maar loopt dikwijls zelf tegen de lamp. De jachthaven is eigendom van de Vlaamse Waterweg. Eigenlijk moet er daar wel iets gebeuren, maar dat zal veel geld kosten.”

Rommel

We gingen zelf eens ter plaatse. Er lagen twaalf boten. We troffen er een aantal boten aan die wel tiptop in orde zijn. Al liggen er ook behoorlijk verwaarloosde bij… En dan hebben we het nog niet over links en rechts een barbecue, tuinstoelen, een omgewaaide parasol en nog andere rommel.

Yacht Club Wervik bestaat al sinds 2009. Voorzitter is Johan Michiel, de uitbater van de cafetaria.