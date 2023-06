Vernieuwde Markt Houthulst bijna miljoen euro duurder dan verwacht: “Niet de eerste keer dat de prijs stijgt”

In plaats van de aanvankelijk geraamde 2,4 miljoen euro zal de heraanleg van Markt van Houthulst ruim 3,3 miljoen euro kosten. De gemeenteraad moest de aangepaste raming goedkeuren, maar N-VA stemde tegen. “Willen we zo veel belastinggeld betalen voor een prestigeproject?”, vroeg Nick Geers zich af.

Het gemeentebestuur wil nog voor de verkiezingen in oktober 2024 de Markt van Houthulst heraanleggen en het ontwerp waarbij het plein omgetoverd wordt tot een gemeentepark kon op veel bijval rekenen op een bewonersvergadering, maar de realisatie van de plannen blijkt niet van een leien dakje verlopen. Zo liep het verkrijgen van een vergunning maanden vertraging op. “Er was een verandering van de regelgeving waarbij gemeenten niet langer bouwvergunningen aan zichzelf kon geven. Een hogere overheid moest dat doen, maar de Provincie was daar niet op voorbereid”, legde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) uit. “Een tweetal weken geleden is de vergunning dan toch toegekomen, zonder problemen en zonder bezwaren van omwonenden.”

3,3 miljoen euro

Ondertussen was er al een aanbesteding gebeurd, maar de kostprijs van het project blijkt maar liefst 39% hoger uit te vallen dan de ramingen. Daardoor moest de gemeenteraad donderdag een aangepaste raming goedkeuren. “De raming bedroeg 2,4 miljoen euro, wat wij op zich niet zo veel vonden”, suste burgemeester Hindryckx. “Nu blijkt de kostprijs 3,3 miljoen euro te bedragen. Het is niet zo uitzonderlijk dat dit gebeurt. In andere gemeenten kwamen ramingen ook al terug naar de gemeenteraad door de sterk stijgende bouwprijzen.”

Facturen achteraf

Nick Geers (N-VA) rekende uit dat het verschil 957.000 euro bedraagt. “Het is ook niet de eerste keer dat de prijs stijgt. Het ging in de meerjarenplanaanpassingen al van 2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro. Dat hebben we aanvaard, maar dit is toch wel een heel grote stijging. En daar zal het niet bij blijven. De gemeentediensten hebben al enkele bomen weggedaan – waarvan we wel toejuichen dat ze elders opnieuw geplant werden – dus dat zijn kosten die niet zijn opgenomen. Ook het archeologisch onderzoek is niet opgenomen in de opdracht. Ik herinner me dat er na de bouw van de vrijetijdscampus nog veel facturen achteraf kwamen. Spreken we dan nog van 3,3 miljoen euro? Ik denk dat we nu al aan 3,5 of 3,6 miljoen zitten. Dan moet je de vraag stellen: Willen we zo veel belastinggeld betalen voor een prestigeproject? Want daar hebben jullie een patent op vlak voor de verkiezingen.”

Draagbaar

“Dat de raming te laag was is niet onze schuld”, repliceerde de burgemeester. “Het studiebureau heeft in eer en geweten een raming gemaakt in een context die zeer grillig is. Je kun daar minachtend over doen. Dat is iets dat overal gebeurd. 3,3 miljoen is voor ons nog draagbaar dankzij het overschot van het resultaat dat we in de jaarrekening van vorig jaar hadden.” (TOGH)