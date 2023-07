Verlagen parkeernorm bij appartementsbouw stuit op fel verzet van CD&V Koekelare

Een agendapunt op de vorige gemeenteraad, omtrent het verlagen van de parkeernorm bij appartementsbouw, deed bij de CD&V-oppositieraadsleden de wenkbrauwen fronsen. CD&V-woordvoerder Tom Pollentier zei meteen dat zijn fractie, dit punt niet zou goedkeuren. “Op vandaag ligt de parkeernorm op twee parkeerruimten op eigen terrein per woonunit en dit al sinds 2008. Door de parkeernorm nu te verlagen naar anderhalve parkeerruimte per woonunit, ga je de parkeerdruk verhogen”, zo stelt Pollentier.

CD&V-fractieleider Tom Pollentier en voorzitter Marnix Demey noemen de voorgestelde versoepeling, de grootste fout van deze legislatuur. “De norm van twee parkeerplaatsen per woonunit werd door CD&V en SP.A eind 2008 ingevoerd. Een noodzakelijke maatregel om de parkeerdruk in de kernen te ontlasten”, stellen Pollentier en Demey.

“Vandaag versoepelt burgemeester Lansens (Vooruit) de norm die hij enkele jaren geleden nog vurig verdedigde. Wij hebben dan ook ernstige bedenkingen bij de argumentatie voor de versoepeling. Men spreekt over betaalbaarheid van bouwgrond, het behoud van de mogelijkheden tot renovatie in de kernen en het feit dat er nog veel verouderde woningen in het centrum staan”, benadrukt Pollentier.

“Dit klopt allemaal wel, maar het verlagen van de parkeernorm zal geen van deze drie ‘problemen’ oplossen, integendeel. De parkeernorm versoepelen is een bewuste keuze van de burgemeester en zijn college om meer in te zetten op appartementsbouw. Daar zit echter geen enkele Koekelarenaar – behalve misschien een handvol projectontwikkelaars of immothekers – op te wachten en is voor ons onaanvaardbaar.”

Noodzakelijke ingreep

Burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) zegt het daar niet mee eens te zijn en vindt de versoepeling een noodzakelijke ingreep. “Het wordt steeds moeilijker om bouwgrond te vinden in Koekelare. Daardoor is een verschuiving merkbaar naar vernieuwbouw: kopen van oudere panden en grondig renoveren, of slopen en nieuwbouw”, aldus burgemeester Patrick Lansens.

“Willen we nog enigszins betaalbare oplossingen hebben voor het wonen dan moeten we die vernieuwbouw aanmoedigen. Het komt trouwens de leefbaarheid en aantrekkelijkheid in de kern van de gemeente sterk ten goede, want de oude panden ruimen plaats. Daarbij wordt parkeerdruk opvangen geenszins verwaarloosd: de nieuwe norm is nog steeds aan de bovengrens van wat elders ook wordt toegepast en leggen nu zelfs bijkomend op dat iedere parkeerplaats die verdwijnt op het openbaar domein als gevolg van het project moet gecompenseerd worden.”

“Wij hebben nooit beweerd, zoals Tom Pollentier ten onrechte zegt, dat dit tot goedkopere appartementen zal leiden. Wij zeggen wel dat op termijn, aangezien er nauwelijks nog betaalbare gronden zullen zijn, vernieuwbouw de enige betaalbare oplossing voor het wonen zal zijn en dat is iets helemaal anders.”

Fietsenberging verplicht

Tot in 2009 was er in Koekelare geen enkele norm van kracht voor het voorzien van parkeerplaatsen op eigen terrein bij de bouw van appartementen. In 2009 heeft de gemeente nieuwe bepalingen goedgekeurd: per appartement moesten vanaf dan twee parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien worden waarvan één publiek toegankelijk moest zijn voor bezoekers aan de appartementen. “Dit was toen een zeer strenge nieuwe norm, want andere gemeentebesturen hanteren de norm van één tot maximaal anderhalve parkeerplaats per appartement”, beklemtoont Lansens.

“Uit de praktijk blijkt dat bij veel projecten nauwelijks of geen aandacht is voor het bergen van fietsen” – burgemeester Lansens

“Met de huidige wijziging gaan we naar anderhalve parkeerplaats per appartement, een versoepeling maar nog steeds aan de bovengrens van wat algemeen gangbaar is. Er wordt echter wel aan toegevoegd, dat indien door een nieuw project parkeergelegenheden verloren gaan op het openbaar domein, dan moeten die vanaf heden extra gecompenseerd worden binnen het project op eigen terrein. En dat is een verstrenging ten opzichte van de huidige regeling.”

“Met de maatregel wordt het iets makkelijker om inbreidings- en renovatieprojecten te realiseren, wat de algemene uitstraling van de dorpskern ten goede komt”, aldus nog Patrick Lansens.

“Er wordt ook een nieuwe bepaling opgelegd voor fietsenbergingen. Bij een meergezinswoning moet per appartement een comfortabel te gebruiken en te bereiken overdekte fietsenberging voorzien worden waarbij plaats is voor één fiets per slaapkamer vermeerderd met een bijkomende fiets. Concreet: bij een appartement met twee slaapkamers moet er ruimte zijn voor drie fietsen. Deze bepaling wordt toegevoegd omdat uit de praktijk blijkt dat bij veel projecten nauwelijks of geen aandacht is voor het bergen van fietsen, wat onder kopers tot veel wrevel en soms zelfs ruzie leidt.”

Finale bedenking

“Mochten we in 2009 de norm meteen op anderhalve parkeerplaats per appartement gelegd hebben dan was er nu geen vuiltje aan de lucht, die norm zou toen zonder probleem aanvaard zijn geweest en reeds al die jaren toegepast geweest zijn. We krijgen nu dus kritiek om tijdelijk een stuk strenger te zijn geweest dan de andere gemeenten”, aldus een strijdvaardige Koekelaarse burgervader.

De wijzigingen die voorgesteld worden werden meerderheid tegen minderheid goedgekeurd en kregen unaniem gunstig advies van de Provincie en de Vlaamse Overheid. De nieuwe maatregel wordt omstreeks oktober 2023 van kracht worden.

(EV)