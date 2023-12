Verkoop voormalig restaurant Bekaert goedgekeurd: “Slechts één bod uitgebracht”

Op de gemeenteraad werd de verkoop van het oude Bekaertrestaurant goedgekeurd. Ruim een jaar geleden was er al een principieel akkoord te verkopen tegen minimum 650.000 euro.

Zwevegem is sedert 2009 eigenaar van het volledige gebied van de kantorenzone van de firma Bekaert, gelegen in de Blokkestraat. De vroegere verkoopkantoren van Bekaert werden omgevormd tot het huidige Gemeentepunt dat intussen al meer dan 10 jaar in gebruik is. Voor het voormalig bedrijfsrestaurant, gelegen in de omgeving van het Gemeentepunt, waren er diverse ideeën, maar er werd nooit iets concreets uitgewerkt.

Vorig jaar was er concrete interesse om het voormalig restaurantgebouw te kopen. Er werd voor de verkoop van de grond en het te slopen gebouw, een deskundig schattingsverslag opgemaakt.

Onder voorwaarden

“Er werd geopteerd om ‘een verkoop onder voorwaarden’ te organiseren. “Het verkochte goed is uitsluitend te bestemmen voor een sportgerelateerde functie of een complementaire activiteit aan de al aanwezige functies in het Z-centrum”, zei burgemeester Doutreluingne (TB).

“Dit ook door de actuele omgeving zoals de onmiddellijke nabijheid van het Gemeentepunt, het sportpunt, de voetbalterreinen en de hondenweide, alsook het kantorencomplex Z-centrum en de beperkte ontsluitingsmogelijkheden.”

Het bouwen van meergezinswoningen is er eveneens uitgesloten. Het terrein heeft een oppervlakte van net geen 3.000 vierkante meter.

Notaris

Het onroerend goed werd te koop aangeboden, waarbij de notaris de nodige publiciteit en openbaarheid verleende aan de verkoopprocedure. “Er werd slechts één bod uitgebracht op het perceel grond met het te slopen gebouw en dit bedroeg 654.000 euro”, zei de burgemeester. Wat de concrete plannen zijn van de koper en wie die koper is, kon hij niet zeggen.

De verkoop werd goedgekeurd. Enkel de fractie Groen onthield zich.