Verkoop Site Noord in Roeselare loopt vertraging op door extra bodemonderzoek, activiteiten blijven zolang mogelijk

Extra bodemonderzoek zorgt ervoor dat de verkoop van Site Noord vertraging oploopt. In tussentijd is het de thuishaven van een pop-up skate- en freerunningpark.

Het was Georges Deceoene (N-VA) die op de gemeenteraad van maandagavond polste naar de situatie van Site Noord in de Désiré Mergaertstraat. “De verkoop zou tegen eind dit jaar een feit zijn vertelde schepen Bart Wenes in september nog”, klinkt het. “Een maand later kregen we dan het nieuws dat er een skatepark zou komen tot half 2024 met mogelijkheid op verlenging. Die nieuwe invulling komt toch niet zomaar uit de lucht vallen?”

De reden ligt bij een extra oriënterend bodemonderzoek dat nodig is voor de verkoop, gevraagd door OVAM. “De resultaten verwachten we in december. Dit jaar nog willen we met het schepencollege beslissen wat we op termijn op Site Noord gerealiseerd willen zien. Dan denk ik aan ontharding, groen, woondensiteit, enz. Daarna kunnen we de markt op. Ondertussen kunnen activiteiten zeker op Site Noord, zolang die de verkoop niet hypothekeren.”