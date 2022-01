Verkeerssituatie Moerkerke blijft gevoelig punt

Halfweg de legislatuur blijkt dat de staat van wegen, voetpaden en verkeersveiligheid in de dorpskernen voor de Dammenaar bijzonder belangrijk is. Vooral in Moerkerke is het een heet hangijzer.

Zowel in Oostkerke als in Den Hoorn wordt nog dit voorjaar gestart met de grondige, langverwachte heraanleg van de dorpskern. Het temperen van zwaar transport en hoge snelheid en meer ruimte bieden voor zwakke weggebruikers is het uitgangspunt. In Moerkerke moeten ze wat langer wachten, en daar heerst wel wat ongenoegen over gezien de slechte staat van vooral de voetpaden. Daar wordt de tweede fase van de vernieuwing die enkele jaren terug werd ingezet opgeschoven richting 2025. “Dit project wordt naar een bovenlokaal niveau verschoven omdat dan ook met bovenlokale financiering gewerkt kan worden”, aldus burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Burgemeester Joachim Coens: “Al aanpassingen gedaan om de omgeving veiliger te maken.” (foto DC) © Davy Coghe Davy Coghe

Wat echter niet wil zeggen dat er de voorbije jaren niet werd geïnvesteerd in Moerkerke. In een eerste fase werd een deel van de dorpskern vernieuwd en het stadsbestuur liet diverse proefopstellingen plaatsen, zoals met eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat en een fysieke ‘knip’, met grote blokken, tussen de Nieuwdorpstraat en de Algonquinstraat. Die knip werd er geplaatst om in te schatten in welke mate die de verkeersdrukte in de buurt kon temperen en de eenrichting in de Vissersstraat moest de verkeersveiligheid in deze drukke centrumstraat, met daarin ook de school, verhogen. Vooral die knip zorgde voor nogal wat ongenoegen omdat die de verkeersdrukte in onder meer de Kasteelstraat en achterliggende straten sterk zou verhogen.

Positieve reacties

Oppositiefractie Damse Belangen pikte het ongenoegen op en voerde een enquête uit onder de Moerkerkenaars waarbij de ervaring met de proefopstellingen en andere verkeersissues bevraagd werden. Duidelijkste conclusie wat de proefprojecten betrof, was dat de Moerkerkenaars de ‘knip’ weg wilden en het eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat wilden behouden. Niet lang daarna voerde ook het stadsbestuur een, weliswaar breder opgevatte, bevraging uit. Het resultaat was iets minder uitgesproken maar gaf wel dezelfde richting aan.

Caroline Debbaut: “De schoolomgeving is weer onveiliger gemaakt.” (foto DC) © Davy Coghe Davy Coghe

“Het stadsbestuur koos er dan voor om de knip weg te halen maar het eenrichtingsverkeer, wat nochtans positief bevonden werd door de meesten, te schrappen”, hekelt Caroline Debbaut van Damse Belangen. “In plaats van de schoolomgeving veiliger te maken, is die nu onveiliger. De slechte toestand van de voetpaden is ook nog maar heel gedeeltelijk aangepakt.”

Burgemeester Coens stelt dat uit de volledige analyse van de bevraging bleek dat er een verdeeldheid was over de proefprojecten in het dorp. “Er is voor gekozen om niet op één plaats in te grijpen omdat dit onrechtstreeks gevolgen heeft voor andere plaatsen in het dorp. Overigens werden de slechtste voetpaden wel degelijk aangepakt en werd de oversteek aan de apotheek geoptimaliseerd. In de Vissersstraat werden aan de schoolpoort en aan het sportpark al bijkomende snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd en de komende weken komen er nog aanpassingen, ook ter hoogte van de Edward Steyaertstraat.”