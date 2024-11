Verkeersremmers in Egem zullen verdwijnen: “Bewoners kunnen opmerkingen kwijt tijdens infovergadering”

In het kader van het mobiliteitsplan werden de voorbije maanden testopstellingen met verkeersremmers opgesteld in de Kasteeldreef en Kolonel Naessensstraat in Egem. Oppositieraadslid Renzo Callant vroeg tijdens de gemeenteraad van maandag 4 november om een stand van zaken, waarbij de burgemeester liet weten dat deze weldra zullen verdwijnen.

In het kader van het goedgekeurde gemeentelijk mobiliteitsplan werden de voorbije maanden in de Kasteeldreef en Kolonel Naessensstraat, naast een snelheidsbeperking tot 50 km/u, in twee fases testopstellingen opgezet om het verkeer in deze beide straten nog te vertragen. Tijdens de variaronde van de gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Renzo Callant (NPE) wat meer tekst en uitleg over de resultaten van deze testopstellingen. “Het is voor iedereen duidelijk dat de eerste testopstelling niet positief onthaald werd door de bewoners. Na Koolskamp Koers werd dan een nieuwe opstelling opgezet, waarbij we helaas moeten vaststellen dat de bakken en borden met de regelmaat van de klok op het fietspad geschoven worden. Dit stelt niet alleen het nut van opstelling in vraag, maar is ook een gevaarlijke situatie voor de fietsers. Ik stel mij dan ook de vraag welke feedback jullie inmiddels van de bewoners verzameld hebben en wat nu het vervolg is van de testopstelling?”

Evaluatie

“Laat mij beginnen met te vermelden dat de testopstellingen ervoor gezorgd hebben dat de gemiddelde snelheid in de straten met ongeveer 10 km/u gedaald is”, antwoordde burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) hierop. “De eerste opstelling was inderdaad geen succes en zal dan ook zeker niet weerhouden worden. Wat de tweede opstelling betreft kan ik meegeven dat er nog één meeting moet gebeuren en dat deze daarna (tegen het eind van deze week) zal weggehaald worden. Er komt voorlopig ook geen nieuwe opstelling. We hebben alleszins gemerkt dat de opstellingen maar werken wanneer het druk is, iets wat we zeker gaan meenemen. We gaan nu alle informatie verzamelen en bekijken wat de mogelijkheden zijn en of er eventueel nog andere oplossingen zijn. Van zodra dit gebeurd is, zal er zeker een infovergadering met de bewoners georganiseerd worden, waarop alles zal verduidelijkt worden en waarop deze hun bemerkingen zullen kunnen formuleren. Pas daarna zal bepaald worden welke maatregelen er ook concreet zullen uitgewerkt worden.”