Verkaveling De Wastine krijgt een koninklijke touch

Op 17 februari 2022 stelde de Gemeenteraad het stratentracé vast in de nieuwe verkaveling van De Wastine. Het tracé werd goedgekeurd onder de voorwaarde van gratis afstand aan de gemeente Oostkamp van de gronden bestemd om in het openbaar domein te worden ingelijfd. De wegenis in deze verkaveling betreft 4 pieren. Om de toekomstige bewoners langs deze nieuwe pieren een duidelijk adres te kunnen geven moet voor deze pieren een naam vastgesteld worden.

Op 28 maart formuleerde de gemeentelijke straatnamencommissie voorstellen van namen voor deze nieuwe openbare wegen: Paolaplantsoen, Mathildeplantsoen, Elisabethplantsoen en Eleonoreplantsoen. Deze namen verwijzen naar het koninklijk hof en de namen sluiten aan bij de omsluitende Fabiolalaan. Het was de bedoeling door het gebruik van deze vier namen alle vrouwelijke leden van het gezin van koning Filip en zijn moeder in één cluster samen te brengen. In de gemeenteraad van april was er stevige kritiek op deze naamkeuze van Dieter Van Parys van het Vlaams Belang.

“We zitten daar in een hele nieuwe verkaveling, waar er rond om rond allemaal namen worden gegeven van beestjes en dan gaan wij kiezen voor het meest oubollige deel van het instituut van België dat je nog maar kunt indenken. Daar gaan we dan die namen op plakken van mensen die niet eens goed Nederlands spreken, die geen enkele affiniteit hebben met onze gemeente. Dat versta ik echt niet. Als je dan perse namen wil kiezen van vrouwen, ik vind dat fantastisch goed nieuws, maar neem dan bijvoorbeeld de namen van de vrouwen van de burgemeester of ex-burgemeesters. Die vrouwen hebben tenminste iets betekend voor de gemeente. Die hebben achter hun man gestaan om de gemeente te besturen. Toch kiezen we dan hier voor vrouwen die geen enkele affiniteit hebben met de gemeente, laat staan met Vlaanderen en die geen Nederlands spreken. Dat kan er bij mij echt niet in.”

Emoties

Hij vroeg een stemming aan, maar zover liet burgemeester Jan De Keyser het in april niet komen. “Ik stel voor dat we dat punt eventjes opschorten en dat we het van de agenda halen. Ik denk dat het niet slim is dat we daar op een bepaald moment een negatieve emotie zullen hebben. We nemen even een pauze en zullen het verder laten bespreken waar het besproken moet worden.”

Het punt stond nu opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van oktober en er werd één straatnaam aangepast, maar ze hadden wel een andere betekenis gekregen. Op 5 september wijzigde de gemeentelijke straatnamencommissie het voorstel Eleonoreplantsoen naar Astridplantsoen maar behield ze de drie andere voorstellen. De namen verwijzen nu allemaal naar de namen van de Belgische Koninginnen en niet meer naar het gezin van Koning Filip. Opnieuw was er van de N-VA- en de Vlaams Belangfractie veel kritiek op de keuze van de namen, ook op het feit dat vanuit de gemeente aan de straatnamencommissie gevraagd werd om meer vrouwennamen voor te stellen.

“We hebben als gemeenteraad denk ik nooit ingestemd om meer vrouwennamen voor nieuwe straten voor te stellen. Ik stel dan voor om dit punt uit te stellen en dit eerst te laten onderzoeken op zijn juistheid of in deze gemeenteraad andere namen voor te stellen die passen bij de omgeving”, aldus Dieter Van Parys. Schepen Katrien Talloen antwoordde dat het een advies was aan de straatnamencommissie, geen verplichting. De vier straatnamen van de Belgische koninginnen werd via een stemming dan wel goedgekeurd. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen. (GST)