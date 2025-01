Vergunningsaanvraag voor heraanleg Neringenstraat werd nog voor de jaarwisseling ingediend: “Anders dreigden we nog meer te moeten onteigenen”

De vergunningsaanvraag voor de langverwachte heraanleg van de Neringenstraat werd in december ingediend. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad van Tielt na een vraag van de oppositie. Opvallend was dat het niet kersvers schepen van Openbare Werken Peter Raedt (CD&V-Lijst Burger) was die antwoordde, maar wel partijgenoot Vincent Byttebier. Raedt vroeg wat tijd om zich in te werken in de Tieltse dossiers.

De plannen voor de heraanleg van de stokoude en bijzonder hobbelige kasseiweg tussen Aarsele en Kanegem zijn al minstens tien jaar oud. Ze omvatten ook de aanleg van een nieuw fietspad naast de (beschermde) weg. En dat laatste gaat gepaard met heel wat onteigeningen. Door rechtszaken, procedurefouten en bezwaren van buurtbewoners blijft het dossier aanslepen. En nog steeds zijn lang niet alle buurtbewoners voorstander. Zo doken er in september vorig jaar zelfs protestborden op langs de weg.

Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Team Burgemeester) merkte op dat de vergunningsaanvraag voor de heraanleg in december ingediend werd. “Blijkbaar in zeven haasten. Werd er inmiddels gepraat met de bewoners en wat is de huidige stand van zaken?” In dezelfde adem informeerde het raadslid naar een stand van zaken omtrent de geplande heraanleg van de Deinsesteenweg. Kersvers schepen van Openbare Werken Peter Raedt (CD&V-Lijst Burger) kon op geen van beide vragen antwoorden. “Ik ben nog geen maand bezig. Ik ben me volop aan het inwerken en doe mijn uiterste best, maar daar kan ik op dit moment echt niet op antwoorden”, aldus de Meulebekenaar. Raadslid Vervaeke toonde daar weinig begrip voor. “U weet toch al langer dan een maand dat u schepen wordt, niet?”

Typisch Tielts dossier

Schepen Vincent Byttebier (CD&V-Lijst Burger) sprong voor Raedt in de bres en bevestigde dat de aanvraag inderdaad in december ingediend werd en dat het openbaar onderzoek lopende was. “Dit is een typisch Tielts dossier dat al heel lang aansleept. We zijn inderdaad in gesprek gegaan met de buurtbewoners en hebben hun bezorgdheden meegenomen. Anderzijds is het ook zo dat de krijtlijnen van dit plan twee legislaturen geleden vastgelegd werden (toen Veerle Vervaeke zelf schepen van Openbare Werken was, red.). Binnen die krijtlijnen is de marge voor wijzigingen beperkt. Wat de timing betreft, de regelgeving omtrent waterhuishouding wordt strenger vanaf dit jaar. Daarom was het belangrijk om de aanvraag in december klaar te hebben. Anders dreigden we nog meer te moeten onteigenen.” (SV)