Vera Buffel (CD&V8480) is nieuw in de gemeenteraad van Ichtegem: “Ik wil me inzetten voor een groenere leefomgeving”

Vera Buffel (60) is 37 jaar gehuwd met Marnix Vanthorre, werkt als commercieel bediende en is bestuurslid van Ferm Ichtegem, lid van Femma en de Gezinsbond. Vera vertelt: “Ik ben uiterst tevreden met de 852 behaalde voorkeurstemmen. Ik wil me vanuit mijn positie in de raad inzetten voor het versterken van het verenigingsleven, een groenere leefomgeving, een beter onderhoud van wegen en fietspaden, voor een betere verkeersveiligheid en de uitbreiding van de straatverlichting. Ik wil ook mee constructief helpen zoeken naar een oplossing voor het wegvallen van de bankautomaten. Ook een oplossing vinden voor de Ichtegemse kerk staat op het lijstje.”