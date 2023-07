‘Vélopompe’, Zomerknip en onkruid beroeren de gemeenteraad

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de vakantie werden tijdens het vragenkwartiertje pittige vragen gesteld door raadslid Brecht Vandeburie (N-VA). Hij had het onder meer over de kapotte fietspomp, de Zomerknip aan de Vrijdomkaai en het vele onkruid in Harelbeke. “Men moet hierop dringend inzetten zodat ‘Weireldstad Oarelbeke’ ook een propere stad blijft”, aldus Brecht.

Traditiegetrouw is er na elke gemeente- en OCMW-raad een vragenkwartiertje. Raadslid Brecht Vandeburie (N-VA) had enkele pittige vragen. “Wie staat in voor het onderhoud en opvolging van het beschikbare materiaal? Momenteel is alle materiaal verdwenen en is de huidige ‘vélopompe’ niet 100% bruikbaar. Ikzelf vind het belangrijk dat dergelijke installaties langsheen ons fietsnetwerk 100% bruikbaar zijn”, aldus Brecht. “De fietspomp wordt veel gebruikt. Men zou zeker actie ondernemen om dit te bekijken en eventueel te herstellen. Het idee bestond dat dit materiaal is verdwenen door slijtage”, zegt schepen van Toerisme Dominique Windels (Vooruit). Brecht is van mening dat dit eerder door vandalisme zal zijn. Er waren ook vragen over de Zomerknip aan de Vrijdomkaai. “Die is er om een veilige doorgang te creëren van het Marktplein naar de verlaagde kade, maar dit heeft vooral een averechts effect. Er is een constant draaien van auto’s waardoor de vele fietsers moeten vertragen of zelf stoppen omdat de automobilisten een gevaar vormen voor het fietsend verkeer”, zegt raadslid Cedric Van Den Bussche (Open VLD).

“De installatie van de knip werd bijna nergens gecommuniceerd. Er was geen mogelijkheid om te communiceren of te anticiperen. Het was triestig te moeten vaststellen dat initieel de verkeerde C3 borden stonden opgesteld. Er was echter geen onderbord voor de fietsers en hulpdiensten”, duidt Brecht. “Er was wel degelijk overleg met de brandweer”, aldus schepen van Openbare Werken Tijs Naert (Groen), wat Brecht 100% ontkent. “Enkel na de installatie heeft de brandweer contact opgenomen met de burgemeester om een uitzondering te verkrijgen voor passage bij een dringende interventie.” Verder stelt Tijs Naert dat het een tijdelijke uitvoering is tot september.

Voor eigen deur vegen

De laatste vraag was of er een nieuwe onkruidnorm is in Harelbeke. “Zijn er nieuwe afspraken inzake onkruidbeheer? Het is bedroevend te moeten vaststellen dat het onkruid, openbaar in de greppels in vele straten en wijken, heel vervuilend is. Er is hierop geen enkele controle noch sensibilisering vanuit de stadsdiensten of de wijkagenten. Ook de onthardingsstroken zijn in verschillende straten echte onkruidvelden geworden: daarvan bestaan foto’s. Bedankt om hierop dringend in te zetten zodat ‘Weireldstad Oarelbeke’ ook een propere stad blijft”, zegt Brecht. Schepen Naert is niet de mening toegedaan dat er een onkruidprobleem is.

“Foto’s tonen van onbewoonde huizen met tuin vol onkruid is gemakkelijk”, aldus Naert. Zelfs de burgemeester kwam hierop tussen. “Er is zowel binnen de stad als bij de PZ Gavers geen personeel over om dergelijke zaken te controleren en te sensibiliseren. Men kan er niet voor instaan dat bepaalde trottoirs of greppels volgroeien met onkruid en vervuild geraken”, aldus burgemeester Top.

“Dat iedereen maar voor zijn eigen deur diende te vegen in plaats van voor andermans deur …Dit sloeg nergens op naar mijn mening”, aldus Brecht. (Peter Van Herzeele)