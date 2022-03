Veertien bomen gesneuveld in Roeselare na afgelopen stormen, stad zorgt voor compensatie

Stormen Franklin en Eunice zorgden ook in de Rodenbachstad voor schade. Zo sneuvelden er veertien bomen. Die zullen waar mogelijk gecompenseerd worden door gelijkaardige nieuwe exemplaren.

“De laatste maanden werden we getroffen door de stormen Eunice en Franklin”, horen we van Steven Dewitte op de gemeenteraad maandagavond in Roeselare. “Niet enkel daken en huizen hadden het zwaar te verduren, ook de natuur kreeg klappen. Overal sneuvelden bomen door de kracht van de wind.”

“Hebben we een zicht op hoeveel bomen er gesneuveld zijn in Roeselare? Worden deze bomen op de ene of andere manier gecompenseerd? En als ze gecompenseerd worden, kan dat dan liefst door bomen van een zelfde omvang of grootte? Hoe gaat de stad hier mee om?”

Juiste boom op juiste plaats

Schepen Michèle Hostekint: “Het stormweer zorgde ook in Roeselare voor een aantal schadegevallen. Ongeveer veertien bomen zijn volledig omgewaaid. We hebben deze bestuursperiode de ambitie uitgesproken om 100.000 nieuwe bomen aan te planten. Daarnaast willen we de bestaande bomen ook optimaal verzorgen. De verloren gegane bomen willen we compenseren door bomen in de buurt. De soort boom en omvang is afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is. Dat doen we onder het motto de juiste boom op de juiste plaats, zoals overal.”