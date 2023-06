Vanavond laatste gemeenteraad in Brugge voor het zomerreces: dit staat er op de agenda

Vanavond, en allicht ook morgen, komt de gemeenteraad van Brugge opnieuw samen. Het is de laatste keer voor het jaarlijks zomerreces. Dit mag je alvast verwachten…

Uit cijfers die raadslid Ilse Coopman (N-VA) opvroeg, blijkt dat de agressie tegen de politie en andere hulpverleners in Brugge in de eerste drie maanden van 2023 toenam. De eerste drie maanden van 2023 waren er tien arbeidsongevallen gerelateerd met agressie tegen politie, goed voor 127 dagen werkverlet. Dit staat tegenover 55 dagen werkverlet en 18 arbeidsongevallen voor heel 2022. “Daarom vragen we nultolerantie en extra actie door het gemeentebestuur. Ga langs bij de scholen, geef onze politie en hulpverleners een gezicht en sensibiliseer voor meer respect en tegen geweld”, zegt ze. Los daarvan lanceert ze het voorstel om alle afstuderende studenten een kopie van het Brugs Beertje als cadeau te geven, zodat ze ambassadeurs van Brugge worden.

Cruisetoeristen

Groen bereidt drie interpellaties voor. Katrien Cattoor interpelleert over recente fietsdiefstallen. Partijgenoten Karin Robert en Raf Reuse pleiten voor minder cruisetoerisme. “Een nieuw onderzoek door Toerisme Vlaanderen komt tot de conclusie dat grote cruiseschepen uitnodigen in Vlaamse havensteden geen goed idee is. Economisch brengt het weinig op en het heeft een negatieve impact op de luchtkwaliteit. In Zeebrugge stoten 51 aangemeerde cruiseschepen 7x meer schadelijke zwaveloxiden uit dan alle 57.000 personenwagens die in Brugge zijn ingeschreven. De gezondheid van onze inwoners lijdt onder het cruisetoerisme.” Andries Neirynck komt tussen over de vervuiling in de Reien.

Het cruisetoerisme en de vervuiling in de reitjes houden ook Stefaan Sintobin (VB) wakker. Ook Sandrine De Crom (Open VLD) wil het hebben over de waterkwaliteit van de reitjes. Ook wil ze een evaluatie van de eerste Brugge Awards en naar de mogelijkheid om panna voetbalkooien aan het station en op het strand van Zeebrugge te plaatsen.

Brugse Place du Tertre

Geert Van Tieghem (N-VA) peilt naar de evaluatie van het dimmen en het doven van de straatverlichting. “Die maatregel werd genomen wegens de hoge energieprijzen. Die zijn inmiddels gezakt en sommige bewoners voelen zich minder veilig bij deze duistere omstandigheden.” Partijgenoot Pol Van Den Driessche (N-VA) zou graag het Walplein in de weekends en op feestdagen omgetoverd zien in een Brugse Place du Tertre, een plaats waar kunstenaars kunnen werken en hun kunst verkopen: “Kunnen we op die momenten de negen parkeerplaatsen tijdelijk opofferen?”

Bij CD&V staan drie raadsleden paraat met interpellaties: Olivier Strubbe heeft vragen over Brugge Bloeit, Doenja Van Belleghem heeft een voorstel om verenigingen te ondersteunen voor het verwerven van accommodatie en Brigitte Balfoort wil weten hoe Brugge staat tegenover de erkenning van een baby door twee vaders.

Op de algemene agenda staan ook het regionaal mobiliteitsplan, het regenboogactieplan en het Brugs klimaatpact.