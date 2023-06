Vanaf 2024 minder Lijnbussen in Ieper centrum: “Per rijrichting nog vier per uur”

Op de gemeenteraad klaagde Diederik Vandenbilcke (Groen) de verkeershinder en overlast aan die Lijnbussen veroorzaken ter hoogte van het kruispunt van de Rijselstraat met de Grote Markt. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) reageerde door aan te kondigen dat er een deal is met De Lijn voor een grote reductie van het aan Lijnbussen in het centrum.

Volgens Diederik Vandenbilcke (Groen) zijn de bussen van De Lijn een doorn in het oog van veel weggebruikers in de binnenstad. “We hebben dit in het verleden al aangekaart in de verkeerscommissie maar volgens voormalig schepen Dominique Dehaene was het de onwrikbaarheid bij De Lijn die stokken in de wielen stak”, haalde Vandenbilcke aan. “Trekt het stadsbestuur gewoon deze lijn door en steekt die ook de paraplu op?”

Het splinternieuwe gemeenteraadslid had ook foto’s mee van de bussen. Vooral ter hoogte van het kruispunt van de Grote Markt met de Rijselstraat stropt het omdat bussen moeilijk kunnen kruisen. Op een foto moest een buschauffeur zelfs een bloembak wegslepen om door te kunnen.

Peter De Groote (CD&V) dat CD&V een tijdje geleden al eens een telling heeft gedaan en dat toen meer dan 200 bussen geteld werden, van 8 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds.

Vernieuwd openbaar vervoersplan

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor mobiliteit, verwees naar mobiliteitsplan, waarin staat dat het aantal buslijnen doorheen de stad sterk zal dalen. “Op vandaag rijden alle streeklijnen ’s morgens en ’s avonds door de binnenstad en bedienen ze onder andere de bushalte Grote Markt”, legde Emmily Talpe uit. “Buiten de spitsmomenten rijdt enkel lijn 95 (richting het ziekenhuis) en de centrumbus door het centrum. We zijn daarover in gesprek gegaan met De Lijn en dit leidt tot effectieve wijzigingen in het kader van het vernieuwde openbaar vervoersplan dan vanaf volgend jaar ingaat.”

“Concreet zullen vanaf 1 januari 2024 per rijrichting vier lijnbussen per uur de verbinding maken tussen station, de Grote Markt en het ziekenhuis. Het gaat dus om in totaal acht bussen per uur. Dit de hele dag, ook tijdens ochtend- en avondspits. Andere streeklijnen blijven aan het station en zullen niet meer door de binnenstad rijden. Dat zal tijdens de ochtend- en avondspits zorgen voor een grote reductie van Lijnbussen op en rond de Grote Markt, en er zullen ook minder kruisende bewegingen uitgevoerd worden.”

Centrumbus en lijn 95 gelijk trekken

“Deze maand trouwens is er al een eerste wijziging waarbij de streeklijn (L89) Ieper-Komen niet meer door het stadscentrum rijdt. Ook worden reeds stappen gezet om de reisweg en frequenties van de centrumbus en streeklijn 95 gelijk te trekken. Dat wil zeggen dat we over een goed half jaar een uniforme, 15 minuten regeling zullen hebben in het centrum. Dus we zitten in de laatste rechte lijn”, aldus Emmily Talpe. (TOGH)