“Vals en opgeklopt”: meerderheid behoudt vertrouwen in burgemeester Verwilst en trekt verklaringen in nieuwe audit in twijfel

De nieuwe audit die melding maakt van mogelijke belangenvermenging door burgemeester Dirk Verwilst is donderdagavond op de gemeenteraad in Meulebeke besproken. Daar werd duidelijk dat de meerderheid de verklaringen van de klokkenluider in de audit in twijfel trekt.

De audit zou eerst volledig in besloten zitting besproken worden, maar doordat de inhoud vroegtijdig uitlekte kregen alle fracties de kans in een voorafgaand openbaar luikje nog even hun mening te verkondigen. “Opdat we volledige transparantie willen verschaffen”, klonk het bij schepen Danny Bossuyt. Zowel de leden van de Lijst van de Burgemeester als van coalitiepartner ZorgSaam gaven te kennen het vertrouwen in de burgemeester te behouden.

Reacties

Raadslid Bernard De Marez (Lijst van de Burgemeester) had enkele vragen. “Ik ben geen scheids- of lijnrechter, maar ik vraag me af waarom net nu deze audit boven water komt. Was het misschien zo gepland door de klokkenluider? Dan is het misschien het moment om toch een rode kaart uit te halen. Ik lees dat het perceel van de belanghebbende (burgemeester, red.) door de reconversie zelfs in waarde zou dalen, dus ik snap de commotie niet. Ja, op deontologisch vlak is er wellicht een fout gebeurd, maar zo heeft men altijd een schietschijf. Waarom zijn de leden van het schepencollege niet verhoord om de valse verklaringen van de klokkenluider onderuit te kunnen halen? Terwijl die persoon indertijd evengoed fouten heeft gemaakt.

Raadslid Peter D’Haeyere (onafhankelijk), zelf auditeur van beroep, zegt dat Audit Vlaanderen zijn taak in alle neutraliteit heeft uitgevoerd. “Zij stelden enkel objectieve zaken vast”, zegt hij. “Bovendien betwijfel ik dat er geen meerwaarde is gecreëerd bij de omzetting van milieubelastende industrie naar een KMO-zone. Voortaan mag je een bedrijfswoning op dat perceel zetten, terwijl dat vroeger niet het geval was.”

Kristof Vande Walle (Lijst van de Burgemeester) voegde nog toe: “De gemeentelijke diensten hebben sinds de eerste audit de nodige stappen ondernomen om orde op zaken te stellen. Dit tweede rapport is er enkel om de bestuursploeg met oude feiten in diskrediet te brengen. Het is erg te moeten vaststellen dat dit gelekt is, wat een strafbaar feit is. Vanuit de meerderheid zetten we ons verder in voor alle Meulebekenaren en hopen dat de waarheid aan het licht komt.”

Partijgenote Amélie Soenen had het zelfs over valse verklaringen en schriftvervalsing in de audit. “Zaken in dat rapport zijn vals en opgeklopt. Dat moet onderzocht worden”, vindt ze.

Verstrengd toezicht

Omdat het een forensische audit betreft werd ook het Agentschap Binnenlands Bestuur verwittigd. Daardoor komt Meulebeke automatisch onder verstrengd toezicht te staan. Burgemeester Dirk Verwilst en eerste schepen Katrien Seys gaan binnenkort op gesprek bij de provinciegouverneur om de audit en de daarin voorgestelde aanbevelingen te bespreken