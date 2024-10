Valery Lippens (Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Knokke-Heist: “Eerst observeren en langzaam bijleren”

Hoewel hij Gemeentebelangen eerst enkel van op de achtergrond zou steunen, aanvaardde Valery Lippens (52) toch een rol als lijstduwer. En met behoorlijk succes, want hij haalde met 1.194 voorkeurstemmen de tweede beste score van de lijst. “Ik kan moeilijk inschatten of dat een goede score is of niet, maar natuurlijk dank ik iedereen die op me stemde”, klinkt het. “Wel spijtig dat zo’n 10.000 mensen niet aan de verkiezingen deelnamen. De politiek is een harde wereld, heb ik gemerkt. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat Gemeentebelangen niet hoger scoorde. Ik zal mijn taak in de raad opnemen, maar wil eerst goed observeren en langzaam bijleren, onder meer via een workshop van VVSG voor nieuwe raadsleden.”