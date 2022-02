Valerie Taeldeman liet burgemeesterssjerp aan zich voorbijgaan

Na de motie van wantrouwen was het niet Valere Taeldeman (CD&V) die de burgemeesterssjerp van Bart Van Hulle (Open VLD) overnam, maar haar partijgenoot Koenraad De Ceuninck. Die zal als burgemeester de nieuwe meerderheid van CD&V, N-VA en Groen leiden.

Na een jaar en een maand werd in Maldegem de meerderheid van Open VLD, N-VA en De Merlaan met een motie van wantrouwen weggestemd. CD&V, N-VA en Groen vormden de nieuwe meerderheid. Omdat CD&V de grootste partij in de nieuwe meerderheid was, mocht zij de burgemeester leveren. Iedereen dacht dat Valerie Taeldeman die lijstertrekker van CD&V was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de nieuwe burgemeester zou worden. Groot was dan ook de verrassing toen bekend raakte dat Koenraad De Ceuninck de nieuwe burgemeester werd.

Complottheorie

Jason Van Landschoot (Open VLD) en Stefaan Heyndrikx-De Merlaan haalden onmiddellijk een complottheorie klaar voor deze onverwachte wending. “CD&V en N-VA bereiden met de goedkeuring van Brussel tegen de gemeenteraadverkiezingen van 2024 een grote Meetjeslandse fusie voor, waarbij Eeklo of Aalter de belangrijkste rol zullen spelen. Valerie zet een stap opzij omdat Koenraad als professor in de lokale politiek en auteur van een boek over gemeentefusies de meest geschikte persoon is om de grote fusie voor te bereiden”, stelde de heer Van Landschoot. “Door ons strak financieel beleid hebben wij de afgelopen jaren de gemeenteschuld fors doen dalen. Maldegem is daardoor een aantrekkelijke fusiebruid geworden,” voegde Stefaan eraan toe.

Eenvoudige uitleg

Valerie Taeldeman wuift die complottheorie met de glimlach weg. Er is een eenvoudige uitleg. “Een stap opzijzetten in de politiek is de beslissing die ik alleen genomen heb. 2018 en 2019 zijn voor mij persoonlijk moeilijke jaren geweest. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd ik als lijsttrekker geen burgemeester maar werd onze partij in de oppositie geduwd. In 2019 behaalde ik bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement een mooie score maar mijn partij kon mijn zetel in het parlement niet vasthouden. Tijdens de bezinningsperiode die ik heb ingelast heb ik enkele belangrijke beslissingen genomen. Ik ben in het onderwijs gestapt en heb daarvoor de nodige lessen gevolgd.”

“Ik wil verder politiek actief blijven maar niet meer de eerste viool spelen. Ik wil mij inzetten als coach van onze dynamische ploeg. Toen men mij begin februari de burgemeesterssjerp aanbod heb ik die kelk aan mij laten voorbijgaan. Een schepenambt kan ik nog wel combineren met mijn beroep als onderwijzeres. Ik heb het partijbestuur en onze mandatarissen ook de reden van mijn beslissing uitgelegd. Binnen onze partij hebben wij dan de nieuwe lijnen voor de toekomst van onze partij uitgetekend. Iedereen was het erover eens dat Koenraad De Ceuninck de meest geschikte persoon is om de nieuwe burgemeester te worden. Hij zal bij de volgende verkiezingen ook de lijsttrekker zijn. Ik zal in 2024 lijstduwer zijn”, legde Valerie Taeldeman uit.