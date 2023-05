Vahid Zabiki is nieuw gemeenteraadslid in Harelbeke

De 42-jarige Vahid Zabiki is nieuw gemeenteraadslid. Hij zal als onafhankelijke zetelen. Vahid volgt Wout Patyn op die naar Brussel verhuisde.

Vahid legde zijn eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Rita Beyaert (CDV) als nieuw gemeenteraadslid bij de N-VA maar zegt zelf op te treden als onafhankelijke. Dat het als onafhankelijke wordt is bevestigd door raadslid Patrick Claerhout van N-VA.

Patrick Claerhout en Brecht Vandeburie zijn nu nog de vertegenwoordigers van N-VA in de gemeenteraad. Sinds de verkiezingen van 2018 is de fractie van N-VA in de Harelbeekse gemeenteraad gehalveerd. In 2019 kondigde raadslid Fleur De Buck aan dat ze voortaan als onafhankelijke zou zetelen. In maart dit jaar nam Wout Patyn ontslag omdat hij naar Brussel verhuisde. In 2018 werd hij meteen fractievoorzitter van de driekoppige N-VA-fractie.

“Ik nam – voorlopig toch – afscheid van de gemeentepolitiek, althans in Harelbeke. Maar de politiek neemt geen afscheid van mij. Ik blijf me 100% inzetten voor de N-VA en werk met volle goesting en overtuiging samen met Kamerlid Sander Loones richting de verkiezingen in ’24.”