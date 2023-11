Update voor Roeselaarse masterplan openbare verlichting

Het Roeselaarse masterplan openbare verlichting krijgt een update waarbij er extra aandacht wordt besteed aan de landelijke gebieden.

Op de gemeenteraad van maandagavond vroeg oppositieraadslid Dieter Carron (N-VA) of de stad kon voorzien in meer straatverlichting op de landelijke gebieden. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Oekene of Beveren waar ook het veiligheidsgevoel moet primeren boven financiële of ecologische beslissingen.” Schepen van openbare werken Francis Debruyne (CD&V) had oor naar de vraag van Carron.

Nieuwe technologie

“In 2011 lanceerden we het masterplan openbare verlichting. Dat masterplan werd uitgevoerd, maar inmiddels zetten we veel sneller in op verledding. 46 procent van de openbare verlichting is inmiddels ‘verled’, het is de bedoeling om tegen 2028 aan honderd procent te raken.” De schepen diende een amendement in om in samenspraak met Fluvius het masterplan openbare verlichting te actualiseren en dit met bijzondere aandacht voor de landelijke gebieden en donkertegebieden. “En dit in het licht van de nieuwe technische mogelijkheden.” Raadslid Carron reageerde tevreden op die beslissing die ook door de volledige gemeenteraad werd goedgekeurd.