“Uitverkoop van onze gemeente”: Meulebeekse onafhankelijken ontgoocheld na groen licht voor fusie met Tielt

Zowel in de gemeenteraad van Tielt als Meulebeke is donderdagavond op hetzelfde moment de fusie goedgekeurd. Dat verliep vooral in Tielt vrij geruisloos, terwijl er in Meulebeke toch wat kritische stemmen op gingen en vijf raadsleden tegen stemden. Finaal werd ook in de Berengemeente het licht op groen gezet voor een samensmelting op 1 januari 2025.

Dat de fusie in Meulebeke iets moeilijker ligt dan bij grote buur Tielt is al langer duidelijk. In de gemeente leeft bij sommigen met het gevoel dat ze opgeslorpt zal worden. Onafhankelijk raadslid Peter Raedt stak een emotioneel betoog af tegen de fusie en maakte er zelfs een cartoon over.

“Ik zie het eerder als een uitverkoop van onze gemeente aan Tielt”, foetert hij. “De eigenlijke fusie kwam in de gemeenteraad nauwelijks ter sprake. Het ging vooral om geheime gesprekken en beslissingen tussen beide burgemeesters. Een dure studie moest zo’n fusie verantwoorden. Nog geen vijf procent van onze inwoners woonde een infosessie rond de fusie bij. Ik kreeg vaak te horen dat alles al op voorhand vast stond, maar misschien moeten we de oorzaak van de fusie elders zoeken. Veel gemeentes van ons kaliber blijven liever alleen. Zie maar naar Pittem of Ardooie. En ja, er is een financiële injectie vanuit de overheid omdat we fuseren, maar er komen ook veel kosten bij kijken en daar hoor ik weinig over. En wat met onze gemeentediensten? Worden die straks afgebouwd of aan externen gegeven? Alle grote beslissingen zullen in Tielt plaatsvinden. Onze burgemeester beloofde bij de start van de legislatuur Meulebeke op de kaart te zetten, maar u veegt ze net er van…”

Reactie burgemeester Verwilst

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) zegt dat er meer voor- dan nadelen aan een fusie zijn. “Ik begrijp dat u emotioneel reageert, maar dat moeten we opzij kunnen zetten en rationeel handelen. U speelt uw politiek spel, maar wij moeten beleid voeren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) concludeert net dat je als kleine gemeente wél in een fusieverhaal moet stappen om alles voor de burger betaalbaar te houden. Ik heb Meulebeke wel op de kaart gezet. De schulden zijn gedaald en ondertussen blijven we investeren in de gemeente. Meulebeke wordt net sterker dan ooit, maar dan in een groter geheel. Een fusie was een noodzaak om de problemen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. We zijn nu zeer fragiel op verschillende vlakken. Sommige diensten zijn maar door één of twee personen bemand. Als daar iemand uitvalt, is dat dienstverlening die weg valt. Door de fusie kunnen we dat voorkomen. Als je een keuze van het hart maakt, dan blijf je je vastklampen aan de bestaande situatie. Maar we kiezen met het verstand en zetten stappen vooruit.”

Fusie goedgekeurd

Uiteindelijk stemden de leden van de meerderheid (Lijst van de Burgemeester en ZorgSaam) voor de fusie, net als de N-VA-fractie. Bij de zes onafhankelijke raadsleden stemden er vijf neen en was er één onthouding. “Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van Meulebeke”, aldus de burgemeester, die er aan toevoegde dat alle burgers binnenkort nog een fusiefolder in de bus krijgen en info via www.fusietieltmeulebeke.be kunnen vinden.