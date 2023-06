Uitstel projecten compenseert inflatie en stijging aantal leefloners in jaarrekening 2022 van Ieper

De jaarrekening 2022 van Stad Ieper is niet ontspoord door de inflatie en de stijging van het aantal leefloners doordat een aantal projecten zoals de Plumerlaan en OC Dikkebus vooruitgeschoven werden. Volgens CD&V zorgen besparingen in het groenonderhoud en energie voor ongenoegen bij de bewoners.

De jaarrekening geeft ieder jaar een beeld van de financiële situatie van de stad. In 2022 blijkt die minder slecht dan verwacht, erkent ook oppositiepartij CD&V. “In de meerjarenplanaanpassing was er nog sprake van een negatieve financieringsmarge, maar voornamelijk door de vlugge daling van de energieprijzen na de piek kon dit voorkomen worden”, zei Miguel Gheysens (CD&V) op de gemeenteraad van maandag. “Vijf spilindexoverschrijdingen deden de lonen wel fors stijgen, tot 45% van de totale exploitatiekosten, en samen met de gigantische energiekosten zorgde dat ervoor dat in de exploitatie een evenwicht moest gezocht worden.”

Uitstel dringende projecten

“Voor onze stad betekent dit minder ruimte voor investeringen, besnoeien op exploitatie, en uitstel van dringende projecten, zoals de Plumerlaan, Capronstraat en Maloulaan”, vervolgde Gheysens. “Skatepark, OC Dikkebus, Jan Ypermanpark, de fiets- en voetpaden zijn dan weer allemaal zaken waaraan gewerkt wordt, maar dan wel heel traag. Zo kunnen investeringsbedragen doorgeschoven worden naar volgende jaren. Maar ook op kleine zaken werd bespaard, zoals op onderhoud van openbaar groen in wijken, tot ongenoegen van bewoners door wandelpaadjes die dichtgroeien, sociale woningen met een meter hoog gras rondom… Energiebesparingen zorgden dan weer voor kilte en rillingen in het zwembad en in de musea.”

408.000 euro opbrengsten door leegstand

Ook Sam Vancayseele (Groen) zag dat investeringen vooruit worden geschoven. “We vrezen dan ook dat in de volgende legislatuur plannen vooral zullen moeten uitgevoerd worden en dringende plannen zoals rond de Meenseweg moeilijker te realiseren zullen zijn”, aldus Vancayseele. “We zien ook dat de inkomsten uit leegstand gestegen zijn tot 408.000 euro. We vinden dat die inkomsten moeten worden aangewend om te investeren in maatregelen die de leegstand verder moeten tegengaan.”

OC Dikkebus komt er

Fractieleider Thijs Descamps van Open Ieper erkende dat de jaarrekening wordt beïnvloed door investeringen die verschoven zijn. “Ze zijn verschoven maar niet geschrapt. Het nieuwe OC in Dikkebus en ook de infrastructuurwerken in Boezinge zullen gebeuren. Er is nog voldoende investeringsmarge, waardoor ook in de toekomst zal geïnvesteerd kunnen worden. De energiekosten blijven wel nog veel hoger dan voor de energiecrisis. Waakzaamheid blijft dus geboden. Inkomsten staan nog steeds onder druk, bijvoorbeeld door de verlaging van het Fluvius-dividend.”

Groenonderhoud

Ook schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA) voorzichtig. “We zitten nog steeds in woelige tijden en we zullen het positieve resultaat zeker nodig hebben om onze investeringen te kunnen blijven doen. Wat de besparing op het groen betreft. Het is inderdaad zo dat we op een veel extensievere manier met het groen omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat we die keuze moeten blijven maken, niet alleen voor de besparing, maar ook voor de biodiversiteit van onze stad. We weten dat dit een andere manier van kijken vraagt van de bewoners.”

Leefloon

“We zien inderdaad een sterke groei van mensen die aan onze deur kloppen om leefloon en steun aan te vragen. Die stijging is merkbaar in meerdere steden, al gebeurde het bij ons iets later dan in de grootstedelijk context. We zetten daarvoor ook extra middelen in. Zo zullen we voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne de ploeg versterken met extra krachten, als we die vinden want ook hier voelen we het effect van de krapte op de arbeidsmarkt. Het was ook de juiste keuze om in te grijpen in de energiekosten. Zo daalde ons verbruik van 3 miljoen kilowatt gedaald naar 2,5 miljoen kilowatt”, besloot Eva Ryde.