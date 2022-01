Uitbreiding zorgsite Lichtervelde wordt stilaan lijdensweg: gemeente splitst project mogelijk op, om toch maar te kunnen starten

Het gemeentebestuur van Lichtervlede trok 3 miljoen euro uit voor de uitbreiding van de zorgsite op de hoek van de Statiestraat en de Dokter Roelenslaan, maar ruim drie jaar na de verkiezingen is er zelfs nog geen plan. Het project wordt nu mogelijk in twee fasen uitgevoerd. “We hopen nog altijd de eerste steen te leggen in 2024.”

Het gemeentebestuur kondigde eind 2019 voor 8 miljoen euro aan investeringen aan, verspreid over de volgende vijf jaar. Een grote hap uit dat budget – 3 miljoen euro – was voorzien voor de bouw van een nieuwe vleugel met 25 kamers aan woonzorgcentrum ‘t Hof, een dagverzorgingscentrum, de uitbreiding van dienstencentrum De Ploeg én een bibliotheek op de site van het woonzorgcentrum en dienstencentrum. De nieuwbouw zou neergepoot worden op een terrein naast de zorgsite, waar vroeger de fabriek van Voeders Denys stond.

Dringend

Ruim twee jaar na die aankondiging, en meer dan drie jaar na de verkiezingen, is er nog maar weinig te zien van die ambitieuze plannen. “Het is nochtans dringend”, zegt Johan Vandenbussche van SOMM, met vier zetels de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. “De bevolking veroudert en de groep mensen die in aanmerking komt voor een plaats in het woonzorgcentrum wordt dus groter. Ook de huidige bib barst al langer uit zijn voegen. Als de gemeente zoals beloofd de eerste spadesteek in 2024 wil zetten, zouden we toch stilaan zicht moeten krijgen op wat er precies komt en hoe dat er zal uitzien. Wij zijn zeker bereid om daar mee over na te denken.”

Gemeenteraadslid Johan Vandenbussche (SOMM). © Foto Kurt

Schepen van Zorg en Welzijn Ann Gunst (CD&V) erkent dat de plannen vertraging opliepen. “We zijn het slachtoffer van een beslissing van het Agentschap Zorg van de Vlaamse overheid, dat alle erkenningsaanvragen voor nieuwe kamers in woonzorgcentra bevroren heeft tot en met 2025. De nood is nochtans hoog: we zitten al met een wachtlijst voor de 75 huidige kamers in ‘t Hof. We gaan dan ook een intentieverklaring indienen om duidelijk te maken dat we die extra kamers echt nodig hebben. Hopelijk beseft de Vlaamse regering het belang van onze vraag en schuiven ze de datum niet nog eens op.”

Privéspeler pakt erkenning

Ook op het dagverzorgingscentrum is het wachten. Ook hier was er een erkenningsstop, maar een privéspeler vond een gaatje in de wetgeving en haalde zelf de erkenning binnen. Liet het gemeentebestuur zich de kaas van het brood eten? “Neen, want die speler wist duidelijk meer dan wij. We werden volledig verrast door de aanvraag. We willen dat aanvechten en hebben dan ook zelf opnieuw een erkenning aangevraagd.”

Schepen Ann Gunst (CD&V). © Foto Kurt

De nieuwe bib, dan maar? “Omdat we voor de uitbreiding van ‘t Hof en het dagcentrum niks anders kunnen dan wachten, overwegen we om het project in twee fasen uit te voeren”, zegt Ann Gunst. “Zo zouden we zo snel mogelijk kunnen starten met de bouw van de nieuwe bib, maar er tegelijkertijd ook ruimte voorzien voor de andere projecten. We hopen nog altijd de eerste steen te kunnen leggen in 2024.”

Dat is uiteraard geen toeval: op zondag 13 oktober 2024 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dan is het mooi meegenomen als misschien wel het grootste project van de legislatuur ook effectief uit de startblokken geschoten is. Maar voorlopig: wachten geblazen.