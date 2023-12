Uitbreiding loods technische dienst kost 590.000 euro extra

De gemeenteraad heeft, meerderheid tegen oppositie, de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Oppositiepartij SOMM had kritiek op een extra investering van 590.000 euro voor de uitbreiding van de loods van de technische dienst. SOMM informeerde ook naar de zorgsite.

“Met de extra investering van 590.000 euro kost de uitbreiding van de loods in totaal bijna een miljoen euro”, stelt Johan Vandenbussche (SOMM). “Wij waren al van in het begin niet te vinden voor de uitbreiding van de bestaande loods. We hadden beter een nieuw gebouw opgetrokken op een andere plaats. De loods bevindt zich immers in volle centrum en zorgt ook voor onveiligheid op verkeersgebied. We zouden graag de investeringen opgelijst zien. Een miljoen euro voor de uitbreiding van de loods is wel zeer veel.”

“Er is de uitbreiding aan de kant van Lichtenhove, waar ruimte komt voor een administratief gedeelte en een logistiek gedeelte met onder andere een eetzaal, terwijl aan de andere kant – de kant van het kerkhof – een overkapping voor voertuigen voorzien werd”, antwoordde schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V). “Een eerste omgevingsvergunning werd afgeketst omdat er te weinig groen voorzien was aan de kant van het kerkhof. Om die reden werd een groendak voorzien, wat ook een meerkost is. De 590.000 euro komt er door de prijsstijgingen en doordat we voor duurzaamheid gekozen hebben via onder andere het plaatsen van zonnepanelen.”

Zorgsite en bib

Verder blijkt uit de aanpassing van het meerjarenplan dat er 50.000 euro voorzien is voor de zorgsite en de bib die op de vroegere site van Voeders Denys gepland zijn. “Het is een eerste belangrijke verwijzing naar de zorgsite annex bib”, aldus Vandenbussche (SOMM). “Dit is echter zo vaag, dat we de cijfers niet aan de timing kunnen koppelen.”

“Tegen de zomervakantie 2024 zou er een eerste voorontwerp moeten zijn”, antwoordde burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Het ontwerp is voorzien voor het najaar. Eind volgend jaar zou het project in aanbesteding gaan.”