Uitbreiding gemeentelijke werkplaats in Lichtervelde goedgekeurd: “Technische dienst zit niet op zijn plaats”

De gemeenteraad in Lichtervelde keurde de uitbreiding van de gemeentelijke werkplaats en het bouwen van een nieuwe opslagplaats in de Gezellelaan goed. De voltallige oppositie kantte zich tegen het project. Volgens hen zit de technische dienst in volle centrum niet op zijn plaats.

Het was een aangepast ontwerp voor de uitbreiding van de gemeentelijke werkplaats en voor de bouw van een nieuwe opslagplaats dat de zegen kreeg van de CD&V-meerderheid. “In het aangepaste ontwerp worden zes hoogstammige bomen aangeplant in het midden van het plein”, weet schepen van openbare werken Steven Kindt (CD&V). “De nieuwe opslagplaats wordt van een groendak voorzien. De uitbreiding van de gemeentelijke werkplaats wordt op 636.609,23 euro geraamd, btw inbegrepen. De nieuwe opslagplaats wordt op 169.274,33 euro geraamd, inclusief btw”.

“Het ontwerp is inderdaad aangepast, maar vooral cosmetisch”, stelt Johan Vandenbussche (SOMM). “Wat groen hier en wat waterdoorlaatbare tegels daar. Het ontwerp komt evenwel niet tegemoet aan de bezwaren die we al eerder formuleerden. Voor ons is en blijft het een verkeerde keuze om een gemeentelijke werkplaats in het centrum te houden. Extra verkeer, extra drukte, een hoge kost om een oud gebouw te renoveren. Het zijn allemaal argumenten om niet verder te investeren op deze locatie. We hadden zelf een alternatief voorstel om de grond om te zetten naar een andere bestemming en bij het recyclagepark voor nieuwbouw te gaan. Verder blijft ook de vraag wat er met het vlakbij gelegen Lichtenhove gebeurt.”

CD&V van andere mening

Ook N-VA en Open Vld zijn van mening dat de technische dienst zich niet op de geschikte plaats bevindt. Schepen van openbare werken Steven Kindt (CD&V) is die mening niet toegedaan. “De werkplaats bevindt zich dicht bij alles”, aldus de schepen. “De mogelijkheid van een verhuis naar het containerpark werd onderzocht, maar bleek niet haalbaar. Lichtenhove biedt kansen voor de toekomst om er diensten in onder te brengen. Het gebouw wordt vooral als opslagplaats gebruikt en die ruimte gaan we nog heel erg nodig hebben.”