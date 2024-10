Twiggy Sys (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Koekelare: “Ik weet wat er leeft bij de mensen”

Twiggy Sys (48) is getrouwd met Peter Buyle en mama van Stacey en Nanou. Ze haalde vlotjes 536stemmen bij Vooruit. Je vindt Twiggy in ’t Kotje, de sportbar van TC De Mote. Daar staat ze vol enthousiasme achter de bar. Ze werkt ook nog enkele uren per week als MVD-personeel in het Da Vinci Atheneum en De Lettertuin. Om te ontspannen brengt ze graag een bezoekje aan haar vriendinnen, gaat ze vaak op stap met haar gezin en ook shoppen brengt haar tot rust. Twiggy is lid van toneelvereniging Wilt van Gheeste en zetelt als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Door mijn vele sociale contacten sta ik dicht bij de mensen en weet ik wat er leeft”, aldus Twiggy.