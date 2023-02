Tweewekelijkse afvalophaling blijft moeilijk verteerbaar in Wielsbeke

Alle huisvuil wordt vanaf tweewekelijks opgehaald in de gemeente. Voor de fracties papier en karton en PMD is dit al volgens dit regime, voor restafval is dat nieuw en het blijft vragen oproepen, tot op de gemeenteraad.

“Nog enkele weken scheiden ons van de tweewekelijkse ophaling van het restafval, onze grijze zak”, bond raadslid Rik Buyse (N-VA) de kat de bel aan. “Die werd tot op heden steevast elke week opgehaald, zoals het volgens ons ook hoort. De gemeente beweert hierdoor 30.000 euro op jaarbasis te besparen op de bijdrage aan IMOG, de intercommunale voor huisvuil waarvan onze gemeente lid is. Op zich is besparen op de werking van de gemeente niet verkeerd, maar hier wordt toch wel de bevolking rechtstreeks geviseerd. Stel je voor dat je op een appartement woont en de dag na de ophaling van het huisvuil mosselen op het menu staan: waar moet je in hemelsnaam 14 dagen lang je mosselschelpen bewaren?”

Het raadslid plaatste hier een rist investeringen waar IMOG recent mee uitpakte tegenover. “Zeker een deel van die 1,5 miljoen euro aan investeringen zal terecht zijn, maar als we lezen dat er met dit geld onder meer een voedselautomaat wordt geplaatst waar wij ons te veel gemaakte soep, voedingswaren die bijna einde datum zijn… kunnen binnenbrengen en door anderen kunnen worden opgehaald? Ook een investering in een mobipunt met plaats voor carpoolen, een taxistandplaats, en deelauto’s. De CNG-pomp die in een nieuw kleedje wordt gestopt. Dit doet ons afvragen of dit nog de kerntaak van een afvalintercommunale is. Het uitgespaarde geld op huisvuilophaling wordt in dergelijke zaken geïnvesteerd…”

Container

Problemen rijzen er nu al volgens het raadslid. “Voor de serviceflats op de site Hernieuwenburg wordt door de gemeente nu al een grote container voorzien om het probleem met 14-daagse ophaling op te lossen. Deze container, met een kost van meer dan 1.000 euro die door de gemeente wordt gedragen, zal zelfs door een privéspeler worden opgehaald. Op zich een goede zaak voor onze bewoners daar. Maar nog eens, wat met alle andere mensen binnen onze gemeente die in een flat wonen?”

Volgens bevoegd schepen Ine Callens (CD&V) is de containerkwestie bij de serviceflats een oplossing voor een fout uit het verleden. “De vorige afvalophaler nam de zakken, die niet conform waren, gewoon mee. De nieuwe laat ze staan omdat ze niet conform zijn.” Oud-schepen Magda Deprez (CD&V) trad haar bij. “We stonden met de rug tegen de muur: de vorige ophaler verbrak zomaar het contract. Een nieuwe vinden was niet evident en we moeten heel braaf zijn anders haakt die ook af.”

Verkiezingscampagne

Schepen Callens verzekert wel dat alles van nabij opgevolgd wordt. “Er zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor mensen die in de problemen komen. Ook IMOG werkt aan een oplossing, zodra die concreet is, zal erover gecommuniceerd worden.” Nog vanuit CD&V-hoek was te horen dat het elders wel lukt, zo’n tweewekelijkse ophaling, zelfs als de mensen mosselen eten.

“Nu we toch al ongewild in een veel te vroege verkiezingscampagne meegesleurd worden, willen we hier meegeven dat, mocht N-VA in een volgende legislatuur het mee voor het zeggen krijgen in Wielsbeke, onze eerste maatregel het terug invoeren van een wekelijkse huisvuilophaling zal zijn”, gaf Rik Buyse nog mee.