Tweede schepenwissel in Blankenberge: Nadia Cloetens (N-VA) maakt plaats voor partijgenoot Benny Herpoel

N-VA Blankenberge had de uitkomst van de geheime stemming voor het schepencollege liever anders gezien. Dat zegt de partij in een officiële mededeling waarin ze ook aankondigt dat Nadia Cloetens haar schepenlint zal ruilen met haar partijgenoot Benny Herpoel.

Volgens N-VA Blankenberge heeft Vlaams Belang de verdeling opgemaakt op maat van Vooruit en Team Blankenberge en is er in het nieuwe schepencollege een overwicht van de voormalige meerderheidspartijen.

Onrechtvaardig

“Als kers op de taart kon Team Blankenberge ook het voorzitterschap van de gemeenteraad naar zich toe trekken. N-VA Blankenberge kreeg zo uiteindelijk slechts twee mandaten toebedeeld ten opzichte van de vier van Team Blankenberge. Terwijl ze evenveel zetels vertegenwoordigen in de gemeenteraad en quasi evenveel kiezers achter zich hebben.”

“Dat voelt onrechtvaardig aan”, klinkt het binnen de partij van kopvrouw Daphné Dumery.

“Door die ondervertegenwoordiging in het college, zullen we hard moeten bikkelen om het standpunt van onze kiezers te verdedigen. Dat blijkt direct uit de eerste horde die moet genomen worden, zijnde de verdeling van de bevoegdheden.”

“Impliciet en expliciet zie je dat er voorafnames worden gedaan zonder voorafgaand overleg. Het zal er voor ons op aan komen om voldoende te kunnen wegen op het beleid, met de beperkte mandaten die er zijn.”

Nadia Cloetens heeft daarom beslist om niet te zetelen en haar schepenlint af te staan aan Benny Herpoel. “Uit de eerste oefening die we intern hebben gemaakt, stel ik vast dat het niet opportuun is om terug te grijpen naar mijn bevoegdheden uit de vorige legislatuur.”

“Met Benny staat iemand klaar, met een gelijkaardig profiel en interesses als ik, en met heel wat expertise en ervaring inzake onderwijs, die een mooie rol kan vervullen in het beleid voor onze stad. Daarnaast weten we dat er heel wat werk op de plank ligt, binnen de voormalige bevoegdheden van Benny zoals lokale economie en concessies.”

Aangewezen

“Binnen onze partij is hij de meest aangewezen persoon om die uitdaging naar zich toe te trekken. Ik heb dan ook beslist om mijn mandaat aan hem door te geven. Met deze ingreep weet ik dat we een bredere impact op het beleid kunnen hebben en uiteindelijk is het mij daar steeds om te doen geweest nl. de partij sterker maken en de standpunten van onze kiezers in de praktijk proberen omzetten.”

“Het is ongelooflijk sterk van Nadia dat ze het belang van de partij zo naar voren schuift.” aldus Benny Herpoel. “We kennen haar als een teamspeler maar dit is zeer groots van haar. Ik kijk er naar uit om het werk voort te zetten dat ik in 2019 kon starten.”