Twee Wervikse oppositiepartijen roepen komende dinsdag een… ’gemeentedaad’ samen, ter vervanging van geschrapte gemeenteraad

Wegens een gebrek aan voldoende agendapunten werd de gemeenteraad van dinsdag 24 oktober door het schepencollege geschrapt. Zeer tegen de zin van de oppositiepartijen Team 2030 en N-VA. Nu roepen ze komende dinsdag een…’gemeentedaad’ samen, met op de dagorde tien agendapunten. Het is zeer de vraag wie van het schepencollege en de meerderheid van Vooruit en CD&V aanwezig zal zijn.

“Het schepencollege besliste zonder overleg met de gemeenteraadsleden van de oppositie om de gemeenteraad van dinsdag 24 oktober af te schaffen”, aldus Bert Verhaeghe (Team 2030) en Sanne Vantomme (N-VA). “Het zegt veel over het ambitieniveau van de huidige meerderheid om op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen er niet in te slagen een volwaardige agenda aan de gemeenteraad voor te leggen.”

Oppositie niet akkoord

“We vinden dit niet kunnen. Omdat alle punten doorgeschoven worden naar de volgende gemeenteraad van dinsdag 28 november, zal dit voor een extra verzwaring van de agenda zorgen. Dit komt de kwaliteit van het debat niet ten goede. Er is nu al gemopper vanuit de meerderheid dat de gemeenteraden te lang zouden duren.” (de vorige keer tot 23.45 uur, red).

“Als we als gemeenteraadslid na grondige voorbereiding van de dossiers op de gemeenteraad al geen vragen meer mogen stellen of opmerkingen mogen maken, wat blijft er dan nog over van de lokale democratie… In De Tijd van 12 oktober werd de vaststelling gemaakt dat het lokale niveau het moeilijk heeft. ‘De lokale democratie is gewoon weg’, zo staat er te lezen. Als men natuurlijk de gemeenteraad ook nog eens afschaft en zo elk democratisch debat – amper één keer per maand – onmogelijk maakt, draagt men daar verder toe bij.”

“Sommigen in de meerderheid zouden blijkbaar graag besturen zonder gemeenteraad. We vragen meer respect voor de gemeenteraad. Het hoogste orgaan van de lokale democratie wordt stiefmoederlijk behandeld.”

Gewezen schepen Sanne Vantomme vroeg twee weken geleden via e-mail om de bewuste gemeenteraad van 24 oktober toch te laten doorgaan, gelet dat de fracties van N-VA en Team 2030 voldoende agendapunten hadden om er een volwaardige gemeenteraad van te maken. “Tot op heden kreeg ik hierop geen enkel antwoord”, zegt hij. “Waar is het respect gebleven voor een lid van de gemeenteraad?”

“Overbodige kost”

De volgende gemeenteraad schrappen, zou betekenen dat men weer twee maanden zonder gemeenteraad zit. De door de oppositie samengeroepen extra gemeenteraad half augustus rekenen we niet mee wegens het ene agendapunt over de veiligheid. Van de laatste gemeenteraad voor het verlof op 27 juni tot de eerste na het verlof op 26 september zat men drie maanden zonder een gewone gemeenteraad.

“Een nieuwe gemeenteraad samenroepen doen we niet omdat we de vorige keer tijdens de extra gemeenteraad het verwijt kregen dat het samenroepen van de gemeenteraad de stadskas veel geld kost”, zeggen Bert Verhaeghe en Sanne Vantomme. “Blijkbaar ziet de meerderheid de gemeenteraad als een overbodige kost en denkt men bij de meerderheid onmiddellijk aan de presentiegelden.”

“Als gemeenteraadsleden zijn de presentiegelden een kleine peulschil in vergelijking met de wedde die de burgemeester en schepenen maandelijks ontvangen. Het is en was ons daar helemaal niet om te doen. Wie dat beweert, is werkelijk te kwader trouw.”

‘Gemeentedaad’

“Daarom nodigen we het schepencollege en de gemeenteraadsleden uit op de datum waarop de gemeenteraad voorzien was voor de ‘gemeentedaad’. Geen woorden, maar daden. Van een schepencollege mag daadkracht en ambitie verwacht worden, wat zich zou moeten vertalen in een kwaliteitsvolle agenda van de gemeenteraad.”

“Zeker op minder dan één jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het tegendeel blijkt… Doordat dit geen officiële gemeenteraad is, kost deze ‘gemeentedaad’ in principe geen inzet van personeel, is er geen extra druk op de administratie en kost het de stadskas niets.”

“We veronderstellen dat iedereen aanwezig zal zijn omdat er op deze datum al een gemeenteraad voorzien was. We maakten een agenda op met een aantal te bespreken agendapunten.”

De dagorde is ondertussen de deur uit en legde fractieleider Nele Leroy (Team 2030) de raadszaal van het stadhuis vast.