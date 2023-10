Twee partijen nemen postcode op in nieuwe naam

We zijn een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en stilaan worden de gezichten bekend die naar de stem van de Oostkampse kiezer zullen hengelen. Voor de politieke partijen die momenteel in de gemeenteraad zetelen, zullen de huidige mandatarissen wellicht allemaal opnieuw opkomen.

Bij CD&V team 80twintig zal burgemeester Jan de Keyzer als lijsttrekker naar de kiezer gaan. De N-VA-lijst zal getrokken worden door voorzitter en fractieleider Robin Declerck. Elke Robbechts zal op de tweede plaats staan en de derde plek zal ingenomen worden door Arnout Verstraete.

Vooruit gaat met dezelfde lijsttrekker Franky De Jonge naar de komende verkiezingen. Voor het Vlaams Belang rust alle druk op de schouders van Dieter Van Parys. Bij Groen is het wachten tot 10 november want dan houdt de partij haar verkiezingscongres in Oostkamp. Wel kunnen we al met grote zekerheid meegeven dat Carol Cartigny de lijst zal trekken voor Oostkamp. Ze zal dan de enige vrouw zijn die op plaats één van een lijst zal staan.

8020blauw

Bij 8020blauw, die de vorige keer de kiesdrempel niet haalde, zijn er al meerdere namen bekendgemaakt op het blue diner van 30 september. De lijst zal getrokken worden door voorzitter Kristof Van Hoye. Nu al zeker is dat Sofie van Neer, Kenneth Cleyhens, Annemie Defauw en Hakim Djemaa naar de kiezer stappen bij de komende verkiezingen.

Bij geen enkele partij is er al bekendgemaakt of er ‘witte konijnen’ op de lijst zullen staan. Er is wel een vermoeden dat bij CD&V team 80twintig Marie Lammertyn een van de nieuwkomers zal zijn. Zij legde op 22 februari de eed af in het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Oostkamp. “Ik krijg nu ook de kans om mijn eigen sociaal netwerk verder uit te bouwen en te proeven van de politiek op gemeentelijk niveau. Maar ik heb nog geen ambitie om me verkiesbaar te stellen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We zien wel wat de toekomst mij nog brengt”, wist Marie Lammertyn toen te vertellen. Haar aanstelling was een kans om haar politieke ervaring te laten opdoen buiten de schijnwerpers. We kregen evenwel nog geen bevestiging of ze daadwerkelijk op de lijst zal staan.

Nieuwe partijnamen

Twee partijen zullen onder een licht aangepaste naam opkomen, een naam die meer verwijst naar Oostkamp. Ze hebben de postcode van de gemeente verwerkt in een nieuwe naam en een nieuw logo. CD&V zal onder de naam CD&V 80twintig naar de kiezer stappen in oktober. Dit werd reeds op april bekendgemaakt. “Met de nieuwe naam beklemtonen we dat we een lokale partij zijn die dagelijks bezig is met de belangen, noden en wensen van onze inwoners. Het woord team etaleert duidelijk het belang dat we hechten aan de goede samenwerking tussen onze mandatarissen en bestuursleden die een hecht team vormen. We houden er echter aan om zeker ook de naam CD&V te bewaren. We onderschrijven hiermee ten volle de waarden van onze moederpartij waarmee we bovenlokaal verbonden blijven”, verduidelijkt voorzitter Johan Dedeene.

De tweede partij die onder een vernieuwde naam naar de kiezer trekt, is 8020Blauw. Momenteel heeft de partij geen mandatarissen in de Oostkampse raad. De nieuwe naam werd voorgesteld op 25 augustus. “We kiezen voor deze korte en krachtige naam als symbool voor onze vastberadenheid en omdat we sterk geloven in een duidelijke visie met impact. We willen impact hebben op zaken die ertoe doen en die het verschil maken voor onze inwoners zoals veiligheid, jeugd, ondernemerschap en inspraak. De 8020 in onze naam staat voor de verbondenheid met onze gemeente en haar inwoners. Blauw staat voor ons streven naar vertrouwen, stabiliteit en verantwoordelijkheid maar verwijst ook naar onze liberale grondslag” aldus voorzitter Kristof Van Hoye.

De andere politieke families die in Oostkamp naar de kiezer trekken, zullen de naam van hun nationale moederpartij behouden. (GST)