Twee nieuwe gezichten in gemeenteraad, ook afscheid van Vooruit-voorzitter

Op de gemeenteraad in Menen woensdagavond werden Dries Defossez (Open VLD) en Jean-Marie Lambrecht (Vooruit) verwelkomd. Ze nemen de plaats in van respectievelijk Stefanie Platteau en Oceân Vanderhispallie.

Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond in Menen legden twee nieuwe gezichten de eed af. Al is nieuw relatief. Zo komt Dries Defossez voor Open VLD op de zetel van Stefanie Platteau te zitten. Nu permanent, maar in het verleden verving hij haar al tijdens haar zwangerschapsverlof. Hij zal nu de legislatuur uitdoen.

Ook bij Vooruit wordt een wissel doorgevoerd. Doordat Oceân Vanderhispallie naar het buitenland verhuist komt eerste opvolger Jean-Marie Lambrecht in haar plaats. Ook een gekend gezicht. Hij is al jaren actief bij seniorenbeweging S-Plus, zet zich in in de lokale en nationale ouderenadviesraad en zetelt in de beheerraad van woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik.

Bij Vooruit is ook intern een aanpassing doorgevoerd. Tijdens de laatste algemene vergadering van Vooruit Menen Lauwe Rekkem nam Christa Deman afscheid als voorzitter. Nieuwe voorzitter wordt Herman Ponnet, gemeenteraadslid en voormalig schepen. Hij zal de partij moeten leiden tijdens het verkiezingsjaar. (JD)