Tussen 8.151 euro en 128 euro, zoveel spendeerden de Ieperse politici aan hun verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen

Tussen de 8.151 euro en 128 euro, wat de Ieperse politici spendeerden aan hun verkiezingscampagne verschilt nogal. De meeste kandidaten kregen geld van de partij, maar dan nog moet iedereen binnen een wettelijk vastgelegd bedrag blijven. Wie ook op een provinciale lijst stond, was echter in het voordeel.

Politieke partijen krijgen van de Vlaamse overheid een budget om verkiezingscampagne te betalen. De grote daarvan is afhankelijk van de omvang van de gemeente en het aantal zetels die een partij er heeft. De reden dat de partijen geld krijgen van de overheid is om te vermijden dat ze geld van privébedrijven en die in eigen belang iets zouden willen terugkrijgen. Partijen moeten ook verantwoording afleggen over hun uitgaven, wat ze uitgeven, moeten ze aangeven.

De verkiezingsuitgaven die lijsten deden, liggen tien dagen ter inzage. Kandidaten hebben tot vrijdag 22 november de tijd om bezwaar in te dienen, indien ze van mening zijn dat iemand meer uitgaf dan toegelaten. Het is dan aan de raad voor verkiezingsbetwistingen om een uitspraak te doen. De sancties gaan van een boete tot vervallenverklaring van het mandaat van de betrokken verkozen lijsttrekker of mandataris.

Fikse bedragen

In Ieper gaf Team Ieper het meeste geld uit met in totaal 26.341 euro. Lijsttrekker Emmily Talpe, die als boegbeeld een groter bedrag mocht uitgeven, spendeerde daarvan 7.254 euro, waarvan 1.904 euro aan verkiezingsfolders. De huidige burgemeester spendeerde 2.536 euro aan portkosten voor het versturen van verkiezingsdrukwerk. Ook betaalde Emmily Talpe 425 euro aan de huur van een bestelwagen.

Ann-Sophie Himpe, die op een 6de plaats op de lijst stond, gaf 3.705 euro uit aan haar campagne, terwijl Ben Glorieux het deed met een 1.876 euro. Wie opvallend veel campagne voerde was Sarah Bouton, die zelf een mooi programmaboekje uitgaf. Zij klokte af op 8.151 euro.

“Er was een basispakket en iedere kandidaat kon een bestelling doen van wat hij nodig had”, aldus Thijs Descamps. “Enkele kandidaten gaven meer uit, betaald met eigen middelen, maar alles bleef binnen het wettelijke. Er waren drie kandidaten die ook op de provinciale lijst stonden en die daardoor over een groter budget beschikten.” Die drie mensen waren Miguel Ghysens, Eva Ryde en Sarah Bouton.

Opruimen

Bij Vooruit ligt het bedrag met 18.509 euro een stuk lager dan bij Team Ieper. De partij betaalde 14.135 euro voor de ontwerp- en productiekosten van verkiezingsfolders. De reclamespots op internet waren goed voor 1.509 euro, terwijl 100 euro werd betaald voor het opruimen van de tuinborden en het lamineren van de affiches.

Vlaams Belang, met lijsttrekker Nancy Six, klokt af op een uitgave van 9.677 euro. De partij betaalde 435 euro reclamespots op de radio en productiekosten. In totaal ging er 1.664 euro naar onder meer het ontwerpen en maken van verkiezingsfolders en advertenties in de pers. Vlaams Belang Ieper spendeerde ook 1.636 euro aan huis-aan-huisbedeling. Opvallend: 132 euro ging naar een boodschap op een luchtballon en 208 euro op een vliegtuig. “Dat was een campagne van de nationale afdeling die ook boven Ieper vloog”, aldus lijsttrekker Nancy Six.

Wat Groen Ieper uitgaf aan de verkiezingscampagne is niet duidelijk, want door een fout stond er geen bedrag op de site van Vlaanderen. “Er is iets mislopen, want de uitgaven werden door ons tijdig ingediend”, zegt Sam Vancayseele van Groen.

De partij SVD, met lijsttrekker Alain Stratsaert, kwam voor het eerst op in Ieper en spendeerde in totaal 128 euro aan de campagne. Eenmanslijst L.A.M.O.O.T van Frederic Lamoot diende zijn uitgaven niet in.