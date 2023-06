Tumult op gemeenteraad Houthulst: burger klaagt met fel betoog “schijn van corruptie” aan

De gemeenteraad van Houthulst eindigde donderdag met nogal wat commotie. Patrick Bonne (67) kwam naar voren uit het publiek om met luide stem een ambtenaar van de gemeente te beschuldigen van gevoelige informatie door te spelen aan de tegenpartij over een burenruzie. “De volgende keer haal ik er het parket erbij”, klonk het fel.

Patrick Bonne (67) kwam in 2009 vanuit Aalst in het Tabaksveld in Houthulst wonen. “Heel lieflijke gemeente, we wonen hier zeer graag”, vertelt Patrick. “We hebben een bijterreintje 100 meter van ons huis, dat wij gekocht hebben om een tuinhuisje te zetten. Nu hebben we de pech dat een ijzerventer eigendom ernaast geërfd heeft. In het begin was hij goed bezig. De bedoeling was om het eigendom proper te maken en een speelterrein te maken voor zijn kind. Op de een of andere reden is hij van gedacht veranderd en nu is het een ijzerkerkhof, en ligt het vol met onder andere asbest, gebroken glas, vaten…”

Wees alsjeblieft discreet

“Drie of vier jaar geleden heb ik een mail gestuurd naar de burgemeester om heel voorzichtig mijn probleem uit te leggen en te vragen of de gemeente dat eens wil onderzoeken. Ik vroeg ook uitdrukkelijk: wees alsjeblieft discreet want het laatste wat ik wilde was een burenruzie, zeker niet met die persoon”, vervolgt Patrick. “Daarna volgde een gesprek in het gemeentehuis, samen met nog twee andere buurtbewoners, met de burgemeester en een medewerker. Hij hoorde het donderen in Keulen. Ik had zeker dertig foto’s afgedrukt. Hij heeft ze niet willen bekijken. Dus die man doet gewoon voort, alsof er niks aan de hand is. Als burger krijg je dan het gevoel dat de gemeente je in de steek laat. Ze kunnen er blijkbaar niets aan doen.”

Patrick Bonne doet zijn betoog op het einde van de gemeenteraad. (Foto TOGH)

Maar dat is nog niet het ergste, volgens Patrick. “Op een dinsdag begin mei heb ik een gesprek met de milieuambtenaar”, vervolgt Patrick. “Die hebben onmiddellijk gereageerd. Om 16 uur hing er al een drone om de situatie te filmen. Donderdag om 7.15 uur komt het zwaar vervoer om asfalt te leggen. Ik bel naar de politie en om 7.55 uur stond de politie daar om dat tegen te houden. Diezelfde dag zie ik die persoon. We hebben een gesprek en die persoon was totaal niet op de hoogte dat ik daar voor iets tussen zat. De week nadien komt hij bij mij en zegt: ‘Ben jij Patrick Bonne van Tabaksveld? Ik heb uw mail gelezen’. Dat was een mail die ik naar de milieu ambtenaar had gestuurd en gevraagd om door te sturen naar haar voorganger. Blijkbaar had ze die mail ook doorgestuurd naar de ambtenaar die er ook was bij het gesprek met de burgemeester. Aangezien mijn buur ook op de hoogte was van het eerdere gesprek met de burgemeester, is er maar één gemeenschappelijke deler.”

Schijn van corruptie

Patrick trok dan ook fel van leer voor de voltallige gemeenteraad en de rest van het (schaarse) publiek die ook aanwezig was. “Is dat hier de gewoonte of is er corruptie in het spel? Het moet één van de twee zijn”, aldus Patrick Bonne. “Ik ben een burger die binnen de lijntjes kleurt. Ik heb voor mijn afdak, tuinhuis en carport telkens braaf een vergunning aangevraagd. Ik kan niet tegen onrecht en ik zal altijd blijven vechten voor rechtvaardigheid. Daarom ben ik hier mijn betoog komen doen. Ik wil gewoon dat er geen schijn van corruptie is in deze gemeente en dat iedereen gelijk is voor de wet.”

“Dat is inderdaad iets dat niet kan, als het waar is”, reageerde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “We zullen dat zeker onderzoeken.” (TOGH)