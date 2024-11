Trees Vandeputte (Team Avelgem) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Ons inzetten voor verkeersveiligheid”

Lijsttrekker Trees Vandeputte (59) wil zich vooral inzetten voor verkeersveiligheid en gemeentelijk patriumonium. “Zo staat het gemeentehuis op dit moment leeg en is het station te koop. Dat willen wij graag anders zien. Ook verkeersveiligheid en mobiliteit blijft een werkpunt in Avelgem. Wij willen meer zones 30 invoeren, om het vrachtverkeer veiliger te laten gebeuren. Ook is de Doorniksesteenweg dringend toe aan vernieuwing. Er moeten bredere voetpaden en beter fietsbaden komen.” Ook voor de jeugd wil ze zich blijven inzetten, door meer aandacht te besteden aan mentaal welzijn.