Tracé nieuwe verkaveling in Meulebeke krijgt groen licht

De laatste Meulebeekse gemeenteraad voor 2021 had plaats in hybridevorm in oc Vondel. De onafhankelijke raadsleden Peter Raedt en Nele Gelaude volgden die digitaal, N-VA raadslid Benedict Van Staen was verontschuldigd.

Op 12 juli 2021 werd door NV Dumobil een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door het verkavelen in 19 loten voor woningen en 32 loten voor garages en het uitvoeren van uitrustingswerken op de percelen van het binnengebied gelegen tussen de Oostrozebekestraat en de O.L.Vrouwstraat. De verkaveling voorziet eveneens in 12 open parkeerplaatsen die niet publiek zijn en 19 parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Advies

De verkaveling voorziet in de aanleg van een nieuwe riolering, nieuwe wegenis, een waterbuffer en groenzones. Er werd aanvankelijk een ongunstig advies verleend door de provinciale technische dienst waterlopen op 19 oktober 2021. Dit werd aangepast naar een voorwaardelijk gunstig advies op 28 oktober 2021. De gemeenteraad heeft beslissingsbevoegdheid over de zaak van de wegen. Dit werd nu goedgekeurd met 13 ja-stemmen tegen 7 onthoudingen.

Verder werden op de raad nog de gemeentelijke opcentiemen vastgesteld op 1.039, de personenbelasting op 7,5 procent en de bedrijvenbelasting blijft behouden op 100 euro. Dit alles werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.