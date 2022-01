Tomas De Meyer (Groep 21) maakt onemanshow van gemeenteraad in Hooglede

Een fletse niet-digitale gemeenteraad werd uiteindelijk een onemanshow met dank aan oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep 21). Zijn vragenronde tijdens de varia duurde dubbel zo lang als de gemeenteraad zelf.

Kristof Pillaert (Groep 21) vroeg tevergeefs om een digitale raad. “Op die manier kunnen we besmettingen vermijden. Tevens kunnen de inwoners zo ook de gemeenteraad meevolgen. Een laatste voordeel is dat gemeenteraadsleden die besmet zijn of in quarantaine zitten zo toch deel kunnen uitmaken van de gemeenteraad.”

Na twintig minuten waren de zes agendapunten afgehandeld en toen achtte Tomas De Meyer zijn moment rijp tijdens de varia. “Ik zou graag nog eens zeven thema’s hernemen, dat is één meer dan het aantal agendapunten vandaag.” Tomas De Meyer wou onder andere weten hoe het zit met de komst van padelterreinen in de gemeente en vraagt hij naar een openbaar toilet nabij het kerkhof en de hondenloopweide. (JT)