Toekomst site Zomerloos verdeelt meerderheid en oppositie

Halfweg de legislatuur is er in Gistel één dossier dat er met kop en schouders bovenuit steekt: de nieuwe invulling van het gesloten zwembad en de site Zomerloos. De meerderheid van Open VLD, Vooruit en N-VA staat hier lijnrecht tegenover de oppositie van CD&V, Groen en Vlaams Belang.

De sluiting van het Gistelse zwembad afgelopen zomer zorgde voor een flink debat in de Godelievestad: pro versus contra, begrip tegenover verontwaardiging. Meteen nadat de sluiting werd aangekondigd, ontvouwde het stadsbestuur zijn toekomstplannen.

Verantwoordelijkheid

“De sluiting van het verlieslatende zwembad – een jaarlijks tekort van 360.000 euro – was geen makkelijke beslissing”, blikt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) terug.

“Maar waar men in het verleden uit vrees een grondig onderzoek uit de weg ging, hakte dit bestuur de niet te vermijden knoop door en nam het zijn verantwoordelijkheid op. In plaats van te blijven investeren in een versleten gebouw zorgt ons plan ervoor dat Gistel meer ruimte krijgt om te investeren in de toekomst en haar uitstraling.”

Recreatiezone

De plannen? “De herinrichting van ons vrijetijdscentrum wordt in combinatie met de recreatiezone een absolute aantrekkingspool voor de Gistelnaars. Het is een noodzakelijke investering in onze vele verenigingen, jeugd en dienstverlening.”

De huidige inkomhal van Zomerloos, het zwembad met kleedkamers en cafetaria maken plaats voor een nieuwbouw. De plannen kregen vorm na een participatietraject met alle toekomstige gebruikers.

Muziekschool en jeugdhuis

“In het nieuwe gebouw komt een uitgeruste gemeenschapszaal, een ruime foyer als ontvangst- en receptieruimte, en een gekoppelde bar en keuken die zowel dienst kan doen voor de nieuwe zaal als voor de huidige evenementenhal.”

Verder komen er een toeristisch belevingscentrum en de nieuwe muziekschool. “Gekoppeld aan het project richten we ook een nieuw jeugdhuis op. Door deze reorganisatie komt het voormalige stadhuis vrij en zal de wijkpolitie er centraal in de stad haar intrek nemen. Een absolute win-win.”

Kritische oppositie

Een ander geluid is te horen bij de oppositie. “We winden er geen doekjes om: de sluiting van het zwembad is dé grote misser van deze legislatuur”, zegt fractieleider Arnold Stael (CD&V).

“Ondanks luid protest, een petitie, open brieven en niet te vergeten het aandringen van CD&V besloot het huidige bestuur om het kind met het (zwem)badwater weg te gooien. Een groot verlies voor de Gistelse scholen en sportliefhebbers.”

Participatie rode draad

“De vorige coalitie investeerde in 2018 nochtans om de levensduur van het bad tot wel tien jaar te verlengen, in afwachting van een nieuw intergemeentelijk zwembad. Onder druk van de nieuwe burgemeester besloot men echter het zwembad vroegtijdig te sluiten, in de hoop dat de kiezer deze miskleun tegen 2024 wel zal vergeten.”

“Het is opmerkelijk dat zowel N-VA als het sociale Vooruit in enkele maanden tijd het geweer volledig van schouder veranderden”, vindt Arnold Stael.

“Participatie moest een rode draad worden tijdens deze legislatuur. Dat lijkt een loze belofte te worden, want de sportraad en de scholen werden niet gehoord bij de beslissing tot sluiting. Daarnaast was er weinig animo bij de cultuurraad voor het alternatief van een kleine evenementenzaal.”