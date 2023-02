Toch geen schepenwissel deze zomer in Oostkamp

Zopas werd bekend gemaakt dat er deze zomer geen tweede schepenwissel komt in de Oostkampse raad.

Sinds het begin van deze legislatuur van de gemeenteraad werd medegedeeld dat er twee schepenwissels zouden doorgevoerd worden. De eerste was Toben Braeckevelt die in januari in de plaats van Geert Pyfferoen kwam en een tweede waar Katrien Talloen de bevoegdheden zou doorgeven aan Nel Thieren. Deze laatste gaat deze zomer niet door. Katrien blijft haar schepenambt uitoefenen tot na de verkiezingen van 2024. Nel Thieren kiest er zelf voor om de schepenwissel niet te laten doorgaan omwille van haar drukke professionele loopbaan Ze is echter wel gemotiveerd om een grote verantwoordelijkheid binnen de partij om te nemen en is verkozen tot nieuwe CD&V-fractieleider binnen de gemeenteraad als opvolger van Toben Braeckevelt die fractieleider af is na het opnemen van zijn schepenambt.

Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp: “Het siert Nel dat ze deze keuze durft maken. Het bewijst haar grote professionaliteit en ik ben alvast blij met haar groter engagement in de partij als fractieleider. Katrien is alvast gemotiveerd om er de volgende twee jaar er nog volop voor te gaan.“

Marie Lammertyn

Ook in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) komt er een wissel. De Oostkampse Marie Lammertyn (25) zal vanaf februari de CD&V-fractie versterken. Zij krijgt een zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waar ze Nancy Van Compernolle zal vervangen die reeds naar de gemeenteraad is doorgeschoven. Marie is gewezen hoofdleidster van FOS207 De Eekhoorn woont in de Schooldreef en werkt bij CKG Kapoentjes in Oostende, een residentieel verblijf voor kinderen van 0 tot 8 jaar, waar ze kinderen intens helpt begeleiden. Marie zal haar eed afleggen op de gemeenteraad van februari. Marie is zopas ook verkozen als Krak van Oostkamp. “Maar het een heeft niets met het ander te maken. De gesprekken met Marie liepen al nog voor haar nominatie als Krak. We zien in haar een aanwinst voor het politieke leven in Oostkamp”, weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen. (GST)