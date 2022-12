Toben Braeckevelt wordt op 1 januari schepen: “Gelukkig zijn er goede afspraken met mijn vrouw”

Toben Braeckevelt volgt op 1 januari Geert Pyfferoen op als schepen in Oostkamp. Hij wordt verantwoordelijk voor patrimonium en aankoopbeleid.

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 15 december legde Toben Braeckevelt (29) uit de Splethagestraat in Oostkamp de eed af als nieuwe schepen van de gemeente Oostkamp. Toben, gehuwd met Aurelie Debaene (29), kreeg in 2018 842 voorkeurstemmen achter zijn naam. Hij kwam als jongere naar de gemeenteraad in 2019 met reeds heel wat ervaring die hij opdeed als parlementair medewerker van Vlaams volksvertegenwoordigster en senator Sabine de Bethune. Daarna ging hij aan de slag als stafmedewerker bij de POM West-Vlaanderen.

Toben is actief binnen Jong CD&V Oostkamp, zetelt in het Regiobestuur Jong CD&V Brugge, de provinciale partijraad, de nationale partijraad van CD&V en hij is tot nu fractieleider voor CD&V binnen de gemeenteraad van Oostkamp. Verder is Toben bestuurslid van het Feestcomité Moerbrugge en vrijwilliger bij de Heemkundige Kring Oostkamp.

Wat verandert er nu voor u nu u schepen wordt?

“Als raadslid ben je betrokken bij de stappen die er door het college worden genomen bij de verdere uitbouw van de gemeente. Nu zal ik zelf meewerken aan de uitwerking van deze stappen. Als schepen wil ik mijn netwerk binnen de gemeente nog uitbreiden en sterker maken, en aanspreekbaar zijn. Gelukkig ben ik graag onder de mensen en zijn er goede afspraken met mijn vrouw.”

Hoe heb je jezelf voorbereid op deze nieuwe politieke stap?

“Ik heb als fractieleider de afgelopen vier jaar de dossiers van patrimonium en aankoopbeleid extra opgevolgd. Ook door de vele gesprekken met de burgemeester en de schepenen tijdens de voorbije jaren, heb ik mij op deze nieuwe taak voorbereid. Ik kom terecht in een sterk collegeteam en heb er alle vertrouwen in dat ik blijvend ondersteund zal worden bij mijn groei als schepen. Door mijn engagement binnen de partij, heb ik ook contacten met jonge collega’s uit andere gemeenten, en ook zo al veel kunnen leren.”

Welke klemtonen wil je leggen als schepen?

“Natuurlijk wil ik als schepen vooral verder bouwen op de fundamenten die de afgelopen jaren al zijn gelegd door mijn voorganger zoals de renovatie van de sociale hub (Sedia, Stationsstraat, red.) en de renovatie van de theaterzaal in de Valkaart. Samen met het team wil ik mij ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van de gemeente en specifiek de verduurzaming van het patrimonium met als voorbeeld de bouw van de polyvalente zaal in Hertsberge.”

“Ik wil mij onder meer inzetten voor de verduurzaming van het patrimonium”

“Net zoals voor een blijvende ondersteuning voor de vrijwilligers en jeugdverenigingen, met hun jeugdlokalen die ik concreet onder mijn bevoegdheid krijg. Met het toekomstig proefproject rond uitleenmateriaal geven we hen de mogelijkheid om een breder assortiment van materiaal voor hun activiteiten uit te lenen.”

Is het schepenambt combineerbaar met uw huidige job?

“Met het schepenambt in zicht, heb ik mijn loopbaan als attaché bij de FOD Financiën in Brugge een nieuwe wending gegeven. Ik kan enkele dagen onbetaald politiek verlof opnemen om mij te focussen op de gemeente en zal dus beschikbaar zijn voor vergaderingen, het schepencollege, overleg met diensten en om me toe te leggen op het opvolgen van dossiers.”

