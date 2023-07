Tieltse gemeenteraad keurt principiële beslissing om te fusioneren met Meulebeke vlot goed

De gemeenteraad van Tielt heeft donderdagavond de principiële beslissing om te fusioneren met Meulebeke vlotjes goedgekeurd. 22 raadsleden stemden voor. Er waren drie onthoudingen, van meerderheidspartij Iedereen Telt. Discussie was er niet, al haalde de oppositie wel aan dat ze het jammer vonden dat Pittem niet mee aan boord was gestapt.

Schepen Pascale Baert (Iedereen Telt) liet eerder al weten niet tegen een fusie op zich te zijn, maar wel ‘tegen een fusie met een blanco cheque’. Volgens Baert dient er over heel wat grote dossiers, zoals de zorg (die geprivatiseerd is in Meulebeke), nog duidelijkheid geschept te worden.

Zoals verwacht onthield de partij zich tijdens de stemming. Ook de gemeenteraadsverkiezingen spelen wellicht een rol bij de onthouding, want in tegenstelling tot de andere Tieltse partijen heeft Iedereen Telt geen tegenhanger in Meulebeke. N-VA liet deze week al weten dat er werk gemaakt wordt van een eenmaking van de twee afdelingen. Voor Iedereen Telt zit dat er niet in.

Geen publiek

CD&V, Vooruit, N-VA/Open VLD en Groen stemden allemaal pro fusie, al haalden zowel Vooruit als de fractie N-VA/Open VLD net voor de stemming nog kort aan dat ze het betreurden dat Pittem niet mee aan boord was gestapt. 22 van de 27 raadsleden stemden voor. Twee raadsleden (van Iedereen Telt en van N-VA/Open VLD) waren verontschuldigd voor de zitting.

De komende maanden zal nu werk gemaakt worden van een grondige vergelijking van de werking van de diensten binnen de twee besturen. Tegen 31 december moet de fusie dan definitief vastgesteld worden op de twee gemeenteraden. Met uitzondering van de financieel directeur en de zoon van een van de raadsleden was er donderdag geen publiek aanwezig. (SV)