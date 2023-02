Tielts Stadsbestuur overweegt louter werken op afspraak in stadhuis wat terug te schroeven

Sinds corona kunnen Tieltenaars alleen nog op afspraak terecht bij de verschillende diensten in het stadhuis, maar de kans bestaat dat er daar terug verandering in komt. Het stadsbestuur is van plan na te gaan of er momenten ingelast kunnen worden waarop burgers zonder afspraak kunnen binnen wippen.

Dat antwoordde burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) op een vraag van raadslid Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA). Vervaeke merkte op dat het niet altijd even burgervriendelijk is om louter op afspraak te werken en vroeg zich af of er terug gekeerd kon worden naar het systeem van voor corona.

Vannieuwenhuyze gaf aan dat werken op afspraak voor zowel de burger als het personeel niets dan voordelen heeft. “Anderzijds zijn we wel bereid om een systeem waarbij er op bepaalde afgebakende momenten terug zonder afspraak gewerkt kan worden te overwegen. Maar dat moet haalbaar zijn voor de diensten, dus gaan we eerst ons oor eens te luister leggen daar.” (SV)