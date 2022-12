Tielt schrapt niet in geplande investeringen ondanks gestegen kosten

De geplande investeringen voor de komende drie jaar in Tielt blijven nagenoeg ongewijzigd. Dat blijkt uit de meerjarenplanning die volgende week aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Dat is opmerkelijk, want de inflatie en de gestegen loon- en energiekosten nemen een flinke hap uit de kas van de stad. Wel wordt de vinger op de knip gehouden en is er een nieuwe belasting in de maak, die de huidige milieubelasting en belasting op drijfkracht vervangt. Een verhoging van de belastingen komt er niet.

Er is in Tielt een investeringsbudget van 40 miljoen euro voorzien voor de komende jaren. Onder meer de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kanegem blijft gepland, net als de investering in nieuwe voetbalinfrastructuur voor VV Tielt. Ook voor een studie naar de bouw van een nieuw zwembad is extra geld voorzien. “Geen eenvoudige oefening”, zegt schepen van financiën Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “De energie zal ons 1 miljoen euro meer kosten ten opzichte van 2021. De lonen van het personeel werden bovendien op twee jaar tijd negen keer geindexeerd, een extra kost van 2,5 miljoen per jaar.”

Besparen

Om de energiekosten te beperken koos de stad ervoor om – net zoals veel gemeenten in de regio – de openbare verlichting te doven tussen 23 en 4.30 uur, terwijl de thermostaat in het stadhuis op een frisse 19 graden begrensd werd. Goed voor een besparing van 350.000 euro. Ook op vlak van personeel werd bespaard. Zeven nieuwe geplande aanwervingen zijn tot nader order uitgesteld, waarmee de stad 400.000 euro bespaart.

“De toelage van het gemeentefonds wordt de komende drie jaar met een miljoen euro verhoogd”

Ook kleinere besparingen, zoals het terugschroeven van informaticalicenties werden doorgevoerd. “Zonder dat we daarbij moesten inboeten in kwaliteit van de dienstverlening”, benadrukt de schepen. “Aan de andere kant is het wel een meevaller dat de toelage van het gemeentefonds (het geld dat alle steden en gemeenten jaarlijks krijgen van de Vlaamse overheid – red.) voor de komende drie jaar met een miljoen euro verhoogd wordt. Nog belangrijk is dat we met deze meerjarenplanning de schuldgraad per inwoner blijven afbouwen, tot 970 euro per inwoner.”

Belastingen

Nieuw is dat er vanaf 1 januari een nieuwe belasting komt. De ‘belasting ter stimulering van duurzame energie’ zal zowel de bestaande milieubelasting als de belasting op drijfkracht vervangen. Voor die laatste belasting had Tielt eerder al een alternatief op basis van energieverbruik klaar, maar doordat VOKA dat aanvecht bij de Raad van State werd die geschrapt. In de plaats komt een belasting die berekend wordt op de bedrijfsoppervlakte. Alle bedrijven kleiner dan 2.500 vierkante meter zullen 100 euro per jaar moeten betalen.

Korting tot 50 procent is mogelijk op voorwaarde dat het bedrijf investeert in het opwekken van duurzame energie. De tarieven van de personenbelasting en de onroerende voorheffing in Tielt (die aan het begin van deze legislatuur al opgetrokken werden door het stadsbestuur) veranderen niet, maar verschillende retributie-en belastingtarieven werden voortaan wel jaarlijks geïndexeerd. Zowel de nieuwe belasting als de aanpassingen van de meerjarenplanning worden volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. (Sam Vanacker)