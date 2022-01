Tielt bereidt zomerprogramma voor, ondanks coronapiek

Ondanks onzekerheid rond coronamaatregelen is stadsbestuur bezig met zomerplanning: “Proberen om zoveel mogelijk te organiseren, desnoods in beperktere vorm”

Traditioneel begint het stadsbestuur rond deze periode met de voorbereidingen voor de Europafeesten en de rest van het Tieltse zomerprogramma. Ook dit jaar is dat ondanks de coronaonzekerheden al het geval. Dat bevestigde schepen van Evenementen en Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) op de gemeenteraad.

Eventueel in Europahal

“We zijn bezig met het organiseren van de Europafeesten zoals we hopen dat ze mogen doorgaan”, vertelde Goossens onder meer. “We gaan proberen om zoveel mogelijk te organiseren, desnoods in een beperktere vorm. We zullen alleszins al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat we zeker iets kunnen organiseren. Groepen en zangers worden dan ook al gecontacteerd.” Goossens stelde ook dat er overwogen kan worden om de optredens in de Europahal te laten doorgaan. “Aangezien we de zaal dan kunnen afsluiten”, aldus Goossens.

Toch gaf de schepen mee dat de focus momenteel vooral op het carnaval ligt, dat in maart geprogrammeerd staat. Ook daarvoor leeft ze op hoop. “Veel steden hebben carnaval al afgeblazen, dus het valt nog te bespreken met de Orde van de 3 Sleutels. Maar we zijn er alleszins al mee bezig”, besloot ze.