Thomas Paret (Visie) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Ik wil onze gemeente nog mooier en ook efficiënter maken”

Architect Thomas Paret uit Dadizele is de partijvoorzitter van Visie. “Ik ben zeer tevreden met mijn 328 voorkeurstemmen”, zegt hij. “Frappant, omdat het de eerste keer is dat ik op een lijst stond. Als gemeenteraadslid beschouw ik mijn zetel als die van mijn kiezers. Uiteraard is het mijn doel om een aanspreekpunt te zijn voor alle inwoners, zodat ik bekommernissen kan terugkoppelen naar de meerderheid. Binnen de coalitie zie ik mij als een teamspeler die initiatieven neemt om onze gemeente mooier en efficiënter te maken. Mijn interesses zijn betaalbaar wonen, ruimtelijke ordening, energiezuinig maken van het patrimonium en openbare werken.”