Thomas Dobbels (LB) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Breder aanbod aan gemeentelijke locaties”

Thomas Dobbels (29) kreeg 486 voorkeurstemmen op de Lijst Burgemeester. Hij is informaticus en was zijn hele jeugd actief bij KSA De Biekorf in de Vosseslag. Nu is hij nog voorzitter van de overkoepelende Confrerie van de verschillende jeugdbewegingen in de gemeente. Thomas is ook stichter van zaalvoetbalploeg Lazio Reuma en geniet lokaal enige bekendheid als DJ. “Mijn persoonlijke ambitie is een breder aanbod aan gemeentelijke locaties te creëren voor onze verenigingen. Daarnaast ben ik voorstander van een centraal aanspreekpunt voor jeugdbewegingen, en van een vlotte communicatie tussen burger en gemeente. Verder vind ik dat er meer (verzorgde) openbare toiletten moeten komen.”